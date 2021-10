Ernesto Che Guevara. Jak jego śmierć przyczyniła się do powstania legendy

Che Guevara urodził się 14 czerwca 1928 roku w Argentynie. Z zawodu był lekarzem, a z przekonania zaś komunistą i rewolucjonistą. Ernesto Che Guevara zasłynął przede wszystkim jako jeden z przywódców rewolucji na Kubie, której przewodził Fidel Castro. Później Che brał udział w tworzeniu komunistycznego państwa, które powstało po obaleniu reżimu Fulgencio Batisty. Che Guevara w kręgach lewicowych na całym świecie był dość popularny od końca lat 50. Swoją sławę wykorzystywał podróżując po świecie, gdzie głosił swoje poglądy określone nawet mianem guevaryzmu.

Oprócz udziału w walkach na Kubie, Che Guevara uczestniczył w walkach w Kongu, gdzie pomagał komunistom przejąć władzę. Działalność Guevary była związana z kubańską polityką „eksportowania rewolucji”, którą reżim w Hawanie praktykował przez kolejne lata w wielu państwach świata. W listopadzie 1966 roku Che Guevara przybył do Boliwii, gdzie jego celem było stworzenie partyzantki, która obali juntę wojskową generała Rene Barrientosa.

Grupa, którą dowodził Guevara odniosła trochę zwycięstw, ale nie cieszyła się dużą popularnością wśród miejscowych. Władze Boliwii rozprawiały się z komunistami. Po niespełna roku do oddziału Che należała garstka osób. 8 października 1967 roku Che Guevara został schwytany przez oddział specjalny boliwijskiej armii. Rannego Guevarę przewieziono do pobliskiej szkoły, gdzie spędził kolejną dobę. Już następnego dnia prezydent Boliwii Borrientos zdecydował, że Che ma zginąć.

Che Guevara został rozstrzelany 9 października 1967 roku. Oddano do niego 9 strzałów. Po śmierci odcięto mu ręce, a zwłoki pochowano w nieoznaczonym miejscu, 10 października. Szczątki Che odnaleziono w 1997 roku. Zostały wówczas odesłane na Kubę, gdzie odbył się uroczysty pogrzeb, w którym brał udział Fidel Castro i dziesiątki tysięcy osób.

Jeszcze w 1967 roku odbyło się natomiast w Hawanie nabożeństwo żałobne, w czasie którego nad fasadą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawisł ogromny obraz Che Guevary zwany „Guerrillero Heroico”. Była to symboliczna „kanonizacja” Che Guevary jako „męczennika światowej rewolucji”. Che niedługo później stał się symbolem lewicy na całym świecie. Jego portrety pojawiły się wkrótce na sztandarach w czasie rewolucji 1968 roku we Francji.

Słynne zdjęcie Che Guevary zostało wykonane 5 marca 1960 roku w Hawanie przez Alberto Díaza Gutiérreza (znany też jako Alberto Korda). Che brał udział w pogrzebie robotników zabitych w eksplozji w kubańskim porcie, o który rewolucyjny rząd Fidela Castro obwiniał Amerykanów.

Korda nazwał obraz „Guerrillero Heroico” („Bohaterski wojownik partyzancki”) i powiesił go na ścianie w swoim domu. Zdjęcie po raz pierwszy trafiło do prasy dopiero po śmierci Che Guevary w roku 1967 i od razu stało się symboliczne. Do dzisiaj wizerunek Che Guevary, jaki przed laty uwiecznił Korda, jest obecny wszędzie, łącznie z kubkami i koszulkami. Tym samym rewolucjonista i marksista, współodpowiedzialny za stworzenie komunistycznego reżimu na Kubie i śmierć wielu osób w czasie propagowanych przez siebie rewolucji, wszedł do popkultury, gdzie do dzisiaj jest wciąż obecny.

Czytaj też:

Herbert Marcuse. Lewicowa tolerancja, czyli precz z prawicąCzytaj też:

Muammar Kaddafi – dyktator czy zręczny polityk?Czytaj też:

Meier Lansky. Gangster z Polski, hazard i Kuba