Holandia: Zainaugurowano Memoriał gen. Stanisława Maczka

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. ambasador RP w Królestwie Niderlandów Marcin Czepelak, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, prezes Memoriału Maczka w Bredzie Richard Tieskens, burmistrz Bredy Paul Depla, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika.

Otwarcie Memoriału Generała Maczka w Bredzie oraz prezentacja ściany multimedialnej odbyły się w ramach obchodów 77. rocznicy wyzwolenia Bredy przez żołnierzy generała Stanisława Maczka – 1. Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Niezwykła inicjatywa

– Bohaterowie bitwy pod Bredą odeszli, ale pamięć o generale Maczku i 1. Dywizji Pancernej jest w Bredzie wciąż żywa. "Pielęgnowana jest przez drugie i trzecie pokolenie, przez tych, którzy o wojnie i wyzwoleniu wiedzą od swoich rodziców i dziadków – powiedział dyrektor Muzeum Historii Polski.

Jak mówił Robert Kostro, "dowodem na to jest wystawa, którą możemy dziś podziwiać". – Miejsce Pamięci Generała Maczka to inicjatywa realizowana przez dzieci i wnuki wyzwolonych i wyzwolicieli, uczestników i świadków chwalebnych dni października 1944 roku. Inicjatywa, która ma służyć przyszłym pokoleniom, które nie mogą mieć możliwości i przemawiania bezpośrednio do świadków zostały zabrane przez organizacje z Bredy, dbające o pamięć o 1. Dywizji Pancernej. Za tę inicjatywę serdecznie dziękuję. Dziękuję Breda, dziękuję Holandii – podkreślał szef MHP.

"To nas łączy"

Burmistrz Bredy Paul Breda wskazał, że głównym celem istnienia Memoriału Generała Maczka jest, by "pamiętać, czcić, ale także edukować". Ocenił, że "wspólna przeszłość, silne więzi i przyjaźnie, to jest to, co łączy Polskę i Bredę, już od 77 lat".

– Mam nadzieję, że ta podróż będzie kontynuowana, że współpraca będzie trwała, ponieważ jest wiele nowych pomysłów, które powinny ujrzeć światło dzienne – podkreślił.

Gliński: Największa wystawa multimedialna w Niderlandach

List do uczestników uroczystości skierował wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Odczytał go ambasador RP w Królestwie Niderlandów Marcin Czepelak.

"Ofiarność i poświęcenie polskich żołnierzy z 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka na stałe zapisały się w historii Bredy oraz w historii relacji polsko-niderlandzkich. Dla wielu żołnierzy miasto to stało się ich miastem - miejscem, z którym pozostali związani do końca życia" – przypomniał w liście wicepremier Gliński.

Wskazał, że "dziś głównym świadectwem ofiarności Polaków są oczywiście dwa cmentarze w Bredzie". "Ale ogromną rolę w kultywowaniu pamięci o polskich żołnierzach i ich dowódcy odgrywa także Memoriał Maczka w Bredzie" – podkreślił.

Wyraził wdzięczność partnerom tego przedsięwzięcia - Fundacji Breda-Polen 1939-1945, która odpowiadała za budowę nowej siedziby muzeum oraz Muzeum Historii Polski, które stworzyło niezwykłą multimedialną ekspozycję, w trzech wersjach językowych.

"To, co państwo widzicie, to największa multimedialną instalacją na terenie Niderlandów. Na ogromnym ekranie odwiedzający Muzeum będą mogli zapoznać się z historią, losami i wojennym szlakiem żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, na czele z generałem Stanisławem Maczkiem. Animacje zostały uzupełnione, często filmami wcześniej niepublikowanymi, zdjęciami z archiwów rodzinnych" – zwrócił uwagę minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Dodał, że ma nadzieję, iż "polsko-niderlandzka współpraca w przygotowaniu nowej ekspozycji w Memoriale Maczka w Bredzie będzie kontynuowana". "Jesteśmy to winni wszystkim naszym wspólnym bohaterom żołnierzom 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Oby pamięć o nich nigdy nie zagasła" – podkreślił.