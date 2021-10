Wybory 2015. Rewolucja na polskiej scenie politycznej

Choć popularność Platformy Obywatelskiej, rządzącej Polską partii przez ostatnich osiem lat, systematycznie malała, zapewne stosunkowo niewiele osób przewidywało, że w wyborach w roku 2015, to Prawo i Sprawiedliwość odniesie tak przeważające zwycięstwo. Do legendy polskiej polityki przeszły już przecież słowa Adama Michnika, który jeszcze przed wyborami prezydenckimi w maju 2015, wieszczył, że Bronisław Komorowski mógłby przegrać wybory prezydenckie tylko wtedy, jeśli „pijany przejechałby na pasach zakonnicę w ciąży”. Niedługo później Komorowski przegrał z kandydatem PiSu, Andrzejem Dudą, który sprawuje swoją funkcję już drugą kadencję.

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu (wyznaczone na 25 października) zostały zarządzone 17 lipca 2015 roku przez urzędującego wówczas prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 roku. W głosowaniu w wyborach do Sejmu obowiązywała ordynacja proporcjonalna, zaś w wyborach do Senatu większościowa.

Kampania wyborcza rozpoczęła się w dniu wejścia w życie postanowienia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. 17 lipca 2015 roku) i zakończyła się 24 godziny przed dniem głosowania, tj. 23 października 2015 o godz. 24:00.

Termin zgłaszania komitetów wyborczych upływał 7 września 2015 roku. Spośród 124 wniosków o rejestracje komitetów, Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 115 komitetów, w tym: 2 koalicyjne komitety wyborcze, 25 komitetów wyborczych partii politycznych i 88 komitetów wyborczych wyborców.

Uprawnionych do głosowania było ponad 30,5 miliona osób (dokładnie: 306.29.150). W wyborach oddano łącznie 15.240.335 milionów głosów, w tym 39.664 głosów nieważnych. Frekwencja wyborcza wyniosła 50,92 procent. Utworzono 41 okręgowych i 27.859 obwodowych komisji wyborczych. Głosować można było wyłącznie 25 października 2015 roku w godzinach 7:00-21:00.

Oficjalne wyniki wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podała 27 października 2015 roku. Po raz pierwszy od 1989 roku zwycięski komitet wyborczy zdobył większość sejmową umożliwiającą sformowanie samodzielnego rządu. Wybory wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość. Do Sejmu dostały się także: Platforma Obywatelska, Kukiz’15, Nowoczesna Ryszarda Petru i Polskie Stronnictwo Ludowe, a jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej. W Senacie zasiedli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i czterej kandydaci niezależni (komitety wyborcze wyborców).

W wyborach do Sejmu PiS zdobył łącznie 57.11.687 głosów, co stanowiło 37,58 procenta wszystkich oddanych, ważnych głosów i dało 235 mandatów. Na PO zagłosowało 3.661.474 osób (24,09 procenta; 138 mandatów), a na formację Kukiz’15 – 1.339.094 osób (8,81 procenta; 42 mandaty).

W wyborach do Senatu PiS uzyskał 61 mandatów, PO – 34 mandaty, PSL – 1 mandat. 4 mandaty przypadły czterem senatorom niezależnym, którzy startowali z własnych komitetów wyborczych.

Wygrana Prawa i Sprawiedliwości zakończyła osiem lat rządów PO. Od tamtej pory wszystkie kolejne wybory wygrywa PiS.