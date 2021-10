Polacy i Japończycy. Na ratunek Żydom

- Chiune Sugihara latem 1940 r. wystawił w Kownie ponad 2 tys. wiz polskim uchodźcom, głównie żydowskiego pochodzenia. (...) Ludzie ci dzięki wizom Sugihary wydostali się ze Związku Sowieckiego i trafili do Japonii. W ten sposób uniknęli Holokaustu. Niemal wszyscy polscy Żydzi, którzy zostali na Litwie, padli bowiem ofiarą niemieckich mordów po tym, gdy w 1941 r. kraj ten zajął Wehrmacht. Ocenia się, że Sugihara ocalił w sumie 6 tys. polskich obywateli. Był to dobry, prawy człowiek. (…)

I jeszcze jeden ciekawy wątek. O ile o Sugiharze mówi się na świecie bardzo dużo, o tyle mało kto wie, że japoński konsul ściśle współpracował z oficerami polskiego wywiadu. A żydowskimi uchodźcami, którzy trafili bez grosza przy duszy do Japonii, zaopiekował się Tadeusz Romer, ambasador Rzeczypospolitej w Tokio. To kolejna historia, którą trzeba opowiedzieć. Nie tylko Aleksander Ładoś i grupa berneńska ratowali Żydów. W działalność tę zaangażowali się również polscy dyplomaci na Dalekim Wschodzie. Zapomniani bohaterowie – pisze Piotr Zychowicz zapowiadając temat numeru listopadowej „Historii Do Rzeczy”.

W najnowszym wydaniu „Historii Do Rzeczy” ponadto:

Piotr Zychowicz rozmawia z Aleksandrem Skotnickim o japońskich bohaterach ratujących Żydów z okupowanej przez Niemców Europy.

Tomasz Stańczyk przypomina, kim był Tadeusz Romer.

Maciej Rosalak przybliża trudy codzienności żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich gen. Kopańskiego.

Piotr Włoczyk rozmawia z Mieczysławem Herodem, jednym z ostatnich żyjących obrońców Tobruku.

Piotr Semka opisuje legendę Erwina Rommela.

Jakub Ostromęcki wskazuje, jakie kłamstwa kryją się w serialu o słynnym Klossie.

Mikołaj Iwanow opisuje, jak w Sowieci oszukali Stanisława Mikołajczyka.

Sławomir Koper pisze o końcu dynastii Piastów na Mazowszu.

Leszek Lubicki pochyla się nad obrazem Matejki ukazującym konflikt Bolesława i Zbigniewa.

Piotr Zychowicz i Jacek Bartosiak zapowiadają najnowszą, wspólną książkę i ogłaszają: Nadchodzi III wojna światowa!

A to nie wszystko! Więcej ciekawych i inspirujących materiałów znajdziecie Państwo w listopadowym numerze „Historii Do Rzeczy”. Od dzisiaj dostępny w punktach sprzedaży.

Polecamy!

Czytaj też:

Zachód nie wierzył w Holocaust. Wspomnienie Jana KarskiegoCzytaj też:

Żegota – Rada Pomocy Żydom pomogła nawet 50 tysiącom osóbCzytaj też:

Getto warszawskie. Miasto za drutem kolczastym. Piekielny pomysł Niemców