Zbrodnia, kłamstwo i kara

Dodatek specjalny I „Kłamstwo oświęcimskie” to termin ogólny, bardzo chwytliwy, ale nie dotyczy on jedynie negowania faktu mordowania ludzi w Auschwitz, lecz w ogóle zaprzeczania zbrodniom III Rzeszy. Od zbrodni przeciw pokojowi do masowych egzekucji i komór gazowych.

Negowanie Holokaustu jest karane w większości krajów europejskich oraz w Izraelu. Akty normatywne zamiast słowem „Holokaust” czy „zbrodnie III Rzeszy” posługują się często ogólnym terminem „zbrodni ludobójstwa”, „zbrodni przeciwko ludzkości”, czasem z odniesieniem do zbrodni określonych przez trybunał norymberski. Takimi krajami są Francja, Liechtenstein, Szwajcaria czy Portugalia. Szczegółowe odwołanie do Holokaustu znajdziemy natomiast w kodeksach karnych Izraela, Włoch, Belgii, Niemiec czy Grecji.