Pompeje: nowe znaleziska pozwolą lepiej poznać życie w starożytnym Rzymie

Pompeje oraz dwa inne, pobliskie miasta Herkulanum i Stabie zostały zniszczone, a większość ich mieszkańców zginęła, kiedy 24 sierpnia 79 roku n.e. doszło do wybuchu wulkanu Wezuwiusz. Miasta i cała okolica została pokryta kilkumetrową warstwą błota i pyłów.

Nowe, ważne odkrycia

W listopadzie tego roku archeolodzy pracujący na stanowisku archeologicznym w Pompejach przekazali, że odnaleźli dość tajemniczy pokój w willi leżącej na obrzeżach Pompejów. Po wstępnych badaniach, naukowcy doszli do wniosku, że było to pomieszczenie, w którym mieszkali niewolnicy. W pokoju tym znajdują się łóżka oraz wiele przedmiotów, które służyły niewolnikom na co dzień.

Jest to ważne znalezisko, gdyż pozwala zbadać i lepiej poznać warunki życia najniższej grupy społecznej starożytnego Rzymu, o której tak naprawdę bardzo niewiele wiadomo.

Pokój ma 16 metrów kwadratowych powierzchni i tylko jedno, wysoko umieszczone, niewielkie okno. W doskonale zachowanym pomieszczeniu znajdują się trzy drewniane łóżka oraz szereg innych przedmiotów, m.in. amfory, ceramiczne dzbany i nocnik. Jak przekazano, dwa łóżka mają po 1,7 metra długości, podczas gdy trzecie ma zaledwie 1,4 metra, co wskazuje, że pokój mógł być używany przez małą rodzinę niewolników. Na łóżkach archeolodzy odkryli drewnianą skrzynię zawierającą metalowe i materiałowe przedmioty, które mogły być częścią końskich uprzęży, podczas gdy na jednym łóżku znaleziono część od powozu. W rogach pokoju znajduje się zaś osiem amfor.

„Pokój niewolników” odkryto około 700 metrów na północ od murów starożytnych Pompejów, niedaleko stajni przy willi w Civita Giuliana, gdzie na początku tego roku odnaleziony został ceremonialny powóz. Jest to doskonale zachowany czterokołowy powóz wykonany z żelaza, brązu i cyny.

Massimo Osanna, dyrektor stanowiska archeologicznego w Pompejach, powiedział, że powóz jest pierwszym tego rodzaju artefaktem odkrytym na tym obszarze. Do tej pory w tym miejscu odnajdywano pojazdy „funkcjonalne” służące do transportu i pracy. Najnowsze znalezisko to powóz używany np. w trakcie uroczystości religijnych.

„To niezwykłe odkrycie, które poszerza nasze rozumienie starożytnego świata” – powiedziała Osanna, dodając, że powóz „towarzyszył społeczności podczas uroczystych momentów, takich jak parady i procesje”.

„Pompeje nadal zadziwiają nas swoimi bogactwami i będą to robić jeszcze przez wiele lat. Zostało nam jeszcze 20 hektarów do odkopania” – powiedział minister kultury Włoch Dario Franceschini.

Do tej pory wydobyto na powierzchnię 66 hektarów powierzchni Pompejów.

Pompeje po wybuchu Wezuwiusza nigdy się nie odrodziły i przez wieki były zapomniane. „Podziemne” miasto odkryto przypadkiem dopiero pod koniec XVI wieku. Prace archeologiczne ruszyły w Pompejach w 1748 roku i od tamtej pory trwają niemal nieustannie. Od połowy XIX wieku wykopaliska są prowadzone w sposób usystematyzowany (m.in. dokładnie spisuje się, kataloguje i zabezpiecza wszystkie znalezione przedmioty). Wiele znalezisk, które odkryto w Pompejach przechowywanych jest w Muzeum Archeologicznym w Neapolu.

Czytaj też:

70 tysięcy zabitych w kilka godzin, czyli rzeź pod KannamiCzytaj też:

Pierwszy cesarz, który zginął w starciu. Bitwa pod AdrianopolemCzytaj też:

Rzeź na 4 tysiące maczug. Bitwa nad Tollense (Dołężą), której Niemcy woleliby nie badać