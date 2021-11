Hanka Bielicka – królowa humoru i kapeluszy

Hanka Bielicka urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowce niedaleko Połtawy (dziś Ukraina). Jej prawdziwe imiona to Anna Weronika. Miała siostrę o imieniu Maria. Jej ojciec była administratorem dworskiego majątku, a matka garderobianą. Po I wojnie światowej rodzina Hanki Bielickiej wróciła do Łomży, gdzie uczęszczała m.in. do żeńskiego gimnazjum. W tym mieście mieszkała przez wiele lat i również później była z nim bardzo związana.

W połowie lat 30. Hanka Bielicka rozpoczęła studia w Warszawie. Uczęszczała na filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim. Uczyła się także w warszawskim Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Nie zdążyła dokończyć pracy magisterskiej, gdyż wybuchła II wojna światowa.

W 1939 roku zadebiutowała na deskach teatru. W tym samym roku miała wyjechać do Francji na stypendium, ale wojna również i te plany przekreśliła.

Po wojnie Hanka Bielicka rozpoczęła karierę aktorską. Występowała w wielu miejscach. Współpracowała m.in. z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, Teatrem Kameralnym w Łodzi oraz z Teatrem Współczesnym i Teatrem Syrena w Warszawie.

W 1947 roku zadebiutowała w kabarecie, choć pierwsza rola była jedynie epizodyczna. Jedną z najsłynniejszych ról Hanki Bielickiej była za to postać tytułowej „Dziuni Pietrusińskiej”, którą stworzył specjalnie dla niej Bogdan Brzeziński (i dla której pisał monologi). „Dziunia” występowała w radiu przez 25 lat. Hanka Bielicka stworzyła niezwykła postać, pełną temperamentu i radości życia. Unikała komentarzy politycznych, skupiając się na żartach obyczajowych.

Hanka Bielicka była jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek. Sławy dodawał jej charakterystyczny głos, który określano „najpiękniejszą chrypką świata”. Wystąpiła w ponad 20 filmach. Najbardziej znane kreacje Hanki Bielickiej na wielkim ekranie to m.in. „Zakazane piosenki” (1946), „Jasne łany” (1947), „Cafe pod Minogą” (1959), „Gangsterzy i filantropi” (1962), „Wojna domowa” (1966), „Małżeństwo z rozsądku” (1966), „Kiedy miłość była zbrodnią” (1967), „Pan Wołodyjowski” (1969).

W 1977 roku Hanka Bielicka przeszła na emeryturę, ale nie przestała występować. Wciąż było można ją było zobaczyć na deskach teatru i w telewizji.

Ostatni raz wystąpiła publicznie 1 marca 2006 roku w programie Szymona Majewskiego, gdzie wypowiedziała słynne później słowa: „Dzisiejszy wieczór będzie pod nazwą: Bawcie się dzieci, nim babcia odleci”. Kilka dni później nie było jej już wśród nas.

Hanka Bielicka 9 marca 2006 roku przeszła operację i tego samego dnia zmarła.

Pogrzeb artystki odbył się 16 marca. Wzięła w nim m.in. żona ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Maria Kaczyńska. Hanka Bielicka została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie w grobowcu rodzinnym Bielickich.

Otrzymała wiele odznaczeń, m.in. Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 1995 roku została uhonorowana odznaczeniem Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

