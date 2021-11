Prześladowanie Rodowiczów

Jerzy Dąbrowski | Ubecy zabili Jana „Anodę” Rodowicza, zgniatając go w szafie. Potem prześladowali jego brata. Wsadzono go do więzienia z wyrokiem śmierci.

Nagrodę Specjalną na XV Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków” w listopadzie ubiegłego roku otrzymał film Małgorzaty Rodowicz i Jolanty Kessler przygotowany dla TVP pt. „Opowieści Rodowiczów”. W dokumencie Rodowicz przybliża losy członków swojej rodziny.