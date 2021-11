Krzyżacka rzeź Gdańska

Jednym z nich jest okrutna rzeź Polaków, której mieli dokonać Krzyżacy w listopadzie 1308 r. w Gdańsku. Do masakry faktycznie doszło, ale miała znacznie mniejszy zasięg, niż to się uważa, a jej ofiarami wcale nie byli Polacy. Miasto miało bowiem niemiecki charakter, a jego mieszkańcy nie poczuwali się do lojalności wobec Władysława Łokietka, który wówczas sprawował władzę nad Pomorzem Gdańskim.