Imperium RP?

Kiedy dokucza nam rola chłopca do bicia, w której obsadzają nas tak chętnie ci, którzy mają nad nami władzę pouczania i karania, wracamy niekiedy myślą do tego pytania: A czemu my nie mamy takiej władzy?

Dlaczego Polska nie ma swojego imperium (bo to słowo oznacza właśnie władzę rozkazywania innym)? Akurat okres, który przedstawiam w ukazującym się właśnie V tomie „Dziejów Polski”, sprzyja refleksji nad tym zagadnieniem. To czas od śmierci Zygmunta Augusta do końca długiego panowania Zygmunta III – lata 1572–1632. W nim mieści się imperialny moment w historii Rzeczypospolitej. Zaczyna się pewnie gdzieś z pierwszą wyprawą Batorego na Moskwę, w roku 1577. Ma swoje symboliczne punkty.