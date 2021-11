Siła obrazu. Najsłynniejsze zdjęcia II wojny światowej

Druga wojna światowa to dopiero jeden z pierwszych konfliktów, który relacjonowo „na żywo”. Dziennikarze pojawiali się niemal wszędzie tam, gdzie działo sie coś ważnego. Zdjęcia wykonane przez reporterów i wojskowych trafiały do gazet, dzięki czemu ludzie na całym świecie mogli na własne oczy ujrzeć, czym tak naprawdę jest piekło wojny.

Poniżej kilka fotografii, które stały się symbolami drugiej wojny światowej.

Operacja Dynamo to akcja przeprowadzona w dniach 26 maja - 4 czerwca 1940 roku. Wobec ofensywy niemieckiej ewakuowano z Dunkierki we Francji żołnierzy Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, części wojsk francuskich i belgijskich oraz niektóre oddziały polskie i holenderskie. Udało się ewakuować ponad 338 tysięcy żołnierzy.

7 grudnia 1941 roku amerykańska baza na Pearl Harbor została zaatakowana przez Japonię. To wydarzenie było punktem zwrotnym dla USA. Następnego dnia, 8 grudnia 1941 roku, Kongres zatwierdził wypowiedzenie wojny Japonii. Byl to początek długiego i wyniszczającego konfliktu, który trwał do września 1945 roku.

Getto warszawskie powstało w październiku 1940 roku decyzją gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera. 19 kwietnia 1943 roku Niemcy wkroczyli do getta z zamiarem ostatecznej likwidacji dzielnicy.

Egzekucja Żydów kijowskich przez niemieckie oddzały Einsatzgruppen niedaleko Iwangrodu na Ukrainie. Fotografia została przechwycona przez polską komórkę konspiracyjną. Wysłano ją z frontu wschodniego i opatrzono podpisem „Ukraine 1942 - Judenaktion in Iwangorod”.

Konzentrationslager Lublin (KL Lublin) zwany potocznie obozem koncentracyjnym na Majdanku został utworzony przez Niemców w 1941 roku i działał do 1944 roku. Przez obóz przeszło 150 tysięcy ludzi. Niemcy zamordowali tutaj 78 tysięcy osób.

D-Day. 6 czerwca 1944 roku – amerykańskie oddziały desantowe lądują na plaży Omaha. Był to początek operacji Overlord, największej operacji desantowej w historii wojen. Jej celem było otwarcie drugiego frontu w Europie.

„W dniu 27 stycznia 1945 r. żołnierze 60. armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego otworzyli bramy KL Auschwitz. Więźniowie witali żołnierzy radzieckich jako autentycznych wyzwolicieli. Paradoks historii sprawił, że żołnierze będący formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego, przynieśli wolność więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego”. (auschwitz.org)

Zdjęcie, które zdobyło nagrodę Pulitzera i stało się synonimem amerykańskiego zwycięstwa. Wykonane w czasie bitwy o Iwo Jimę na Pacyfiku (19 lutego - 26 marca 1945). Spośród sześciu ukazanych na fotografii żołnierzy, trzech nie przeżyło bitwy.

Bitwa o Berlin, zwana w historiografii sowieckiej „Berlińską Strategiczna Operacją Ofensywną” odbyła się w dniach 16 kwietnia - 2 maja 1945 roku. Na zdjęciu żołnierz sowiecki umieszcza flagę ZSRS na szczycie Reichstagu. Ciekawostką jest, że fotograf usunął z fotografii zegarki, jakie żołnierz założył na swój nadgarstek, a które zrabował zabijanym Niemcom.

6 sierpnia 1945 roku amerykański bombowiec Enola Gay zrzucił pięciotonową bombę „Little Boy” na japońskie miasto Hiroszima. Wybuch doprowadził do ruiny całe miasto i spowodował śmierć 80 tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy zmarło w następnych tygodniach z powodu ran i choroby popromiennej.

Zdjęcie - symbol i jedna z najbardziej rozpoznawalnych fotografii z czasów II wojny światowej. Marynarz George Mendonsa i asystentka dentystyczna Greta Zimmer Friedman spotkali się wówczas po raz pierwszy. Ich spontaniczny pocałunek przeszedł do historii.

