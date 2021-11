Siła obrazu. Najważniejsze zdjęcia II wojny światowej

Druga wojna światowa to dopiero jeden z pierwszych konfliktów, który relacjonowo „na żywo”. Dziennikarze pojawiali się niemal wszędzie tam, gdzie działo sie coś ważnego. Zdjęcia wykonane przez reporterów i wojskowych trafiały do gazet, dzięki czemu ludzie na całym świecie mogli na własne oczy ujrzeć, czym tak naprawdę jest piekło wojny.

Poniżej kilka fotografii, które stały się symbolami drugiej wojny światowej. Niektóre z nich znane są na całym świecie. Niektóre mają szczególne znaczenie dla Polaków.

1. Agresja niemiecka na Polskę

Druga wojna światowa rozpoczeła się 1 września 1939 roku od ataku Niemiec na Polskę. Niemcy wkroczyli do Polski od zachodu i południa. Wojna obronna trwała do 3 października. W tym czasie wielu Polaków wsławiło się bohaterstwem próbując przeciwstawić się najeźdzcy. Najsłynniejsze walki z wojskami niemieckimi miały miejsce na Westerplatte, w bitwie nad Bzurą, pod Wizną czy w czasie obrony Warszawy. Walczono także w wielu innych miescach - niekiedy wygrywając, jak w bitwie pod Jaworowem.

2. 17 września 1939 roku Sowieci atakują Polskę

17 września 1939 roku Związek Sowiecki wkroczył do Polski od wschodu. Była to realizacja postanowień paktu Ribbentrop - Mołotow zawartego 23 sierpnia 1939 roku przez Niemcy i ZSRS. Hitler i Stalin podzielili między siebie terytorium Polski. Ich współpraca trwała aż do czerwca 1941 roku, kiedy III Rzesza zaatakowała Sowietów. Polska nie wyzwoliła się po wojnie spod władzy Moskwy, która za wiedzą państw zachodnich osadziła w Warszawie posłuszny sobie rząd.

3. Płonący Zamek Królewski

Zamek Królewski w Warszawie, siedziba polskich monarchów, był szczególnym miejscem dla wszystkich Polaków. Zamek ucierpiał już podczas bombardowań we wrześniu 1939 roku. W październiku Adolf Hitler podjął decyzję o jego zburzeniu. Niedługo później saperzy wiercili otwory na dynamit w większości pomieszczeń Zamku. Jego ostatecznie zniszczenie nastąpiło w trakcie Powstania Warszawskiego. Odbudowa Zamku po wojnie miała charakter narodowego „zrywu”.

4. Zbrodnia w Palmirach

Kobiety prowadzone na egzekucję w Palmirach. Zbrodnia w Palmirach jest jednym przykładów niemieckiego okrucieństwa wobec ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Palmiry były częścią tzw. Akcji AB, której celem była likwidacja polskich intelektualistów, uczonych, artystów i polityków. Niemcy zabili w Palmirach około 1700 osób.

5. Atak na Pearl Harbor

7 grudnia 1941 roku amerykańska baza na Pearl Harbor została zaatakowana przez Japonię. To wydarzenie było punktem zwrotnym dla USA. Następnego dnia, 8 grudnia 1941 roku, Kongres zatwierdził wypowiedzenie wojny Japonii. Byl to początek długiego i wyniszczającego konfliktu, który trwał do września 1945 roku.

6. Likwidacja getta w Warszawie

Getto warszawskie powstało w październiku 1940 roku decyzją gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera. 19 kwietnia 1943 roku Niemcy wkroczyli do getta z zamiarem ostatecznej likwidacji dzielnicy.

7. Egzekucje, Holocaust, terror

Egzekucja Żydów kijowskich przez niemieckie oddzały Einsatzgruppen niedaleko Iwangrodu na Ukrainie. Fotografia została przechwycona przez polską komórkę konspiracyjną. Wysłano ją z frontu wschodniego i opatrzono podpisem „Ukraine 1942 - Judenaktion in Iwangorod”. Morderstwa z rąk Einsatzgruppen miały miejsca w całej Polsce. Zabijano nie tylko Żydów, ale również Polaków i ludzi innych narodowości.

8. Lądowanie w Normandii

D-Day. 6 czerwca 1944 roku – amerykańskie oddziały desantowe lądują na plaży Omaha. Był to początek operacji Overlord, największej operacji desantowej w historii wojen. Jej celem było otwarcie drugiego frontu w Europie.

9. Iwo Jima. Wojna na Pacyfiku

Zdjęcie, które zdobyło nagrodę Pulitzera i stało się synonimem amerykańskiego zwycięstwa. Wykonane w czasie bitwy o Iwo Jimę na Pacyfiku (19 lutego - 26 marca 1945). Spośród sześciu ukazanych na fotografii żołnierzy, trzech nie przeżyło bitwy.

10. USA zrzuca bomby atomowe na Japonię

6 sierpnia 1945 roku amerykański bombowiec Enola Gay zrzucił pięciotonową bombę „Little Boy” na japońskie miasto Hiroszima. Wybuch doprowadził do ruiny całe miasto i spowodował śmierć 80 tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy zmarło w następnych tygodniach z powodu ran i choroby popromiennej.

