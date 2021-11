Wystawa "Enigma. Zagadka rozwiązana" do zobaczenia w Galerii Kordegarda

Wystawa została objęta honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Potrwa do 28 listopada 2021 roku.

Replika Enigmy

Replikę niemieckiej maszyny szyfrującej z czasu II wojny światowej można oglądać w warszawskiej Kordegardzie – Galerii Narodowego Centrum Kultury. Wstęp jest darmowy.

Podczas otwarcia wystawy "Enigma. Zagadka rozwiązana" wicepremier prof. Piotr Gliński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż "polscy obywatele, wybitni naukowcy, inżynierowie, urzędnicy, politycy doprowadzili do tego, że Polska potrafiła bronić swojej racji stanu i swoich interesów".

– Stworzono system, który potrafił – podobnie jak w czasie wojny polsko-bolszewickiej – poprzez działania służb specjalnych, poprzez działania intelektualne naukowców, którzy stanowili zaplecze polskich wydziałów wywiadowczych, bronić interesu naszej wspólnoty – powiedział szef MKiDN.

Nabytek ma być najcenniejszym przedmiotem w kolekcji Muzeum Historii Polski. Zabytek polskiej myśli technicznej został odnaleziony po latach w londyńskim instytucie Józefa Piłsudskiego.

Niemiecka maszyna szyfrująca

Enigma została skonstruowana przez inżyniera Artura Scherbiusa. Jej mechanizm opierał się na systemie obracających się wirników. Produkowana była przez wytwórnię Scherbius & Ritter. Wczesne modele wykorzystywane były komercyjnie od początku lat 20. XX wieku. Maszyna służyła przede wszystkim Niemcom podczas II wojny światowej. Kryptolodzy większości krajów świata uznali ją za niemożliwą do złamania. W grudniu 1932 roku dokonali tego jednak polscy kryptolodzy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski. Ich dokonania pozwoliły na dalsze prace nad dekodowaniem szyfrów Enigmy w brytyjskim ośrodku kryptologicznym w Bletchley Park. Historycy uznają, iż złamanie kodów niemieckiej maszyny szyfrującej skróciło wojnę o blisko trzy lata, a tym samym przyczyniło się do ocalenia prawdopodobnie ok. 30 mln istnień ludzkich.

Obok maszyny wykonanej przez Polaków eksponowana jest również Enigma wykorzystywana przez niemieckie siły lądowe od początku lat 30. XX wieku. Na tego typu maszynach Polacy i Francuzi deszyfrowali niemieckie depesze w czasie wojny.

Wystawa pod patronatem MKiDN

Wystawie towarzyszy pokaz krótkometrażowego filmu "Enigma. Mamy nowiny". Dokument prezentuje nowe informacje dotyczące złamania niemieckiego szyfru w oparciu o akta udostępnione przez francuski wywiad w 2016 roku. Narratorami są eksperci w dziedzinie kryptologii i historii Enigmy. Ekspozycji towarzyszą dodatkowo premiery dwóch podcastów i filmu na kanale na YouTube. Materiały zrealizowano z udziałem ekspertów.

Poza patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współorganizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury, a partnerem – Biuro Programu "Niepodległa".

