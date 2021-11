Ameryka kontra Chiny. Trzecia wojna światowa

– Punkt ciężkości przesunął się ku innym częściom świata. Przez trzy dekady – od 1991 roku – rolę globalnego hegemona sprawowały Stany Zjednoczone. Stosunkowo młode państwo, położone po drugiej stronie Atlantyku. Teraz wyzwanie Amerykanom rzucili Chińczycy. Azjatyckie supermocarstwo, którego gospodarka pęcznieje w oszałamiającym wręcz tempie.

Naprzeciw siebie stanęły dwa kolosy, których potencjał wielokrotnie przekracza potęgę mocarstw, które brały udział w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi może zamienić się w otwartą wojnę. Jeżeli tak się stanie, to świat zatrzęsie się w posadach. I wszyscy odczujemy skutki tej konfrontacji.

W tym numerze „Historii Do Rzeczy” zastanawiamy się nad tym, jak mogłaby wyglądać taka wojna. Ale przede wszystkim staramy się pokazać, jak to się stało, że Ameryka i Chiny znalazły się w tym miejscu, w którym są obecnie. Jak to się stało, że przegoniły i zdeklasowały mocarstwa Starego Kontynentu. Jaka jest tajemnica wzrostu potęgi Chin i USA. Czy wynika z potencjału demograficznego? Systemu politycznego? A może ze zwykłego zbiegu okoliczności?

Jest takie stare chińskie przekleństwo: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Niestety, wygląda na to, że przekleństwo to materializuje się na naszych oczach – pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy” Piotr Zychowicz zapowiadając grudniowy temat numeru.

W najnowszym wydaniu „Historii Do Rzeczy” m.in.:

Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz rozmawiają o wojnie, która nadeszła i o tym, kto zdobędzie globalną dominację.

Jan Sadkiewicz pisze o tym, jak Stany Zjednoczone zostały supermocarstwem.

Piotr Włoczyk rozmawia z prof. Jakubem Politem na temat tego, dlaczego Zachód porzucił Czang Kaj-szeka.

Maciej Rosalak przypomina najbardziej upokarzający okres w dziejach Chin.

Rabin Dawid Berman opowiada o życiu religijnych Żydów w realiach warszawskiego getta.

Piotr Zychowicz opisuje losy niemieckich jeńców, którzy w czasie II wojny światowej trafili do USA.

Mikołaj Iwanow pisze w jaki sposób Stalin krwawo rozprawił się ze swoją rodziną.

Tomasz Stańczyk zastanawia się, kim byli oraz jak potoczyły się losy potomków targowiczan.

Piotr Semka opowiada o belgijskim korpusie ekspedycyjnym, który wyruszył na rosyjski front w czasie I wojny światowej.

Krzysztof Masłoń przypomina postać Jana Himilsbacha.

A to oczywiście nie wszystko! Więcej ciekawych artykułów i niezwykłych historii znajdziecie Państwo w grudniowym numerze „Historii Do Rzeczy”. Miesięcznik od jutra dostępny w punktach sprzedaży.

Polecamy!