Wesele w Landshut. Nieszczęśliwa polska królewna i Niemiec, który ją porzucił

Wesele w Landshut już w czasach, kiedy się odbywało, to znaczy w roku 1475, było wielkim wydarzeniem, które zdobyło sławę w całej Europie. Przyczyniło się do tego przede wszystkim wielkie bogactwo i przepych, z jakim zostało wyprawione. Dla okolicznych mieszkańców ślub królewskiej córki Jadwigi Jagiellonki (córki polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka) z ich księciem Jerzym Bogatym był wydarzeniem tak zapadającym w pamięć, że do dzisiejszego dnia obchodzi się wówczas w Landshut święto.

Wesele w Landshut (niem. Landshuter Hochzeit) to jeden z największych średniowiecznych festiwali w Europie, który odbywa się w mieście Landshut w Bawarii. Aby zobaczyć niezwykłą paradę oraz poczuć klimat średniowiecznego miasta, zjeżdżają tu goście z całego świata. W festiwalu bierze udział ponad 2 tysiące uczestników przebranych w stroje z epoki.

Niezwykle bogaty i wystawny ślub Jadwigi Jagiellonki i Jerzego Bogatego odtwarzany jest w Landshut co cztery lata latem. Wówczas całe miasto bierze udział w zabawach weselnych, potyczkach rycerskich, biesiadach i widowiskach. Kulminacyjnym momentem festiwalu jest pochód, kiedy królewna Jadwiga jedzie powozem ulicami miasta.

Ślub Jadwigi Jagiellonki i Jerzego Bogatego z rodu Wittelsbachów był negocjowany od 1473 roku. Kazimierz Jagiellończyk liczył na zabezpieczenie południowo-zachodniej granicy Czech, o którą rywalizował jego syn Władysław Jagiellończyk oraz król Węgier Maciej Korwin. Kazimierz chciał, poprzez ślub swojej córki z księciem bawarskim, wzmocnić pozycję Jagiellonów w regionie.

Do Bawarii wyjechali polscy posłowie, Stanisław Kurozwęcki i Paweł Jasieński, którzy negocjowali warunki zaślubin. Dalsze rozmowy były prowadzone m.in. w Łęczycy. 30 grudnia 1474 roku Jadwiga Jagiellonka przystała na ślub z Jerzym.

Jesienią 1475 roku orszak wyruszył z Krakowa. Jadwigę odprowadzali rodzice aż do Poznania. Tam w październiku pożegnała się z nimi i wyruszyła w dalszą drogę wraz z orszakiem liczącym ponad tysiąc osób. 13 listopada Jadwiga Jagiellonka dotarła do Landshut (jej podróż z Krakowa trwała dwa miesiące), gdzie przywitały ją tłumy mieszczan.

Ślub Jadwigi i Jerzego odbył się tego samego dnia w kościele św. Marcina. Nabożeństwo odprawił arcybiskup Salzburga Bernhard von Rohr. Następnie procesja ślubna przeszła przez Stare Miasto do Ratusza. W uroczystościach zaślubin wzięło udział wielu gości, m.in. cesarz Fryderyk III, jego syn Maksymilian, elektor brandenburski Albrecht III Achilles, Zygmunt Habsburg, elektor Palatynatu Filip Wittelsbach.

Oprócz nich na uczcie weselnej pojawiło się – według przekazów – 10 tysięcy osób. Wszyscy zostali ugoszczeni, a jedzenie i napitki zapewnił im ojciec pana młodego, Ludwik IX Bogaty. W czasie ślubu Jadwigi i Jerzego spożyto m.in.: 320 wołów, 1500 owiec, 1300 jagniąt, 500 cieląt i 40 tysięcy kurczaków.

Wesele w Landshut jako festiwal ma już długie tradycje.

W 1880 roku ratusz w Landshut został wyremontowany. Odnowiono wówczas m.in. salę, gdzie w 1475 roku, w czasie ślubu Jadwigi i Jerzego, odbywały się tańce. To zainspirowało mieszkańców miasta do odtworzenia tego niezwykłego wydarzenia.

Pierwszy festiwal odbył się w 1903 roku. Wówczas 145 osób wcieliło się w różne średniowieczne postaci. Liczba zaangażowanych w imprezę osób powiększała się z roku na rok. Od 1985 roku wesele w Landshut odbywa się co cztery lata. Jest to ogromne wydarzenie dla całej okolicznej ludności. Na festiwalu pojawia się nawet 700 tysięcy turystów z całego świata.

Na czas festiwalu Landshut zamienia się w „średniowieczne” miasto. Obowiązuje zakaz poruszania się samochodami, wygląd uliczek i domów jest modernizowany, aby lepiej pasował do epoki. Miejscowi mężczyźni na kilka miesięcy przed weselem zapuszczają nawet włosy, aby ich długość lepiej odpowiadała realiom średniowiecza. Wszyscy mieszkańcy miasta przez trzy tygodnie trwania imprezy chodzą po ulicach w kostiumach z epoki.

Jadwiga Jagiellonka była najstarszą córką Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Urodziła się 21 września 1457 roku w Krakowie. O jej rękę czterokrotnie starał się król Węgier Maciej Korwin, ale polski król nie zgadzał się na ten związek.

W 1475 roku Jadwiga została żoną księcia bawarskiego Jerzego Bogatego. Małżeństwo z Jerzym nie było udane. Książę bawarski uchodził za człowieka rozwiązłego i pijaka. W 1479 zmarł teść Jadwigi i Jerzy został następcą książęcego tronu. Jadwiga została księżną bawarską, lecz jej życie nie było szczęśliwe. W 1485 roku jej mąż oddalił ją i zamknął na zamku w Burghausen.

Jadwiga Jagiellonka zmarła w zapomnieniu w 1502 roku. Pochowano ją w klasztorze cystersów w Reitenhaslach niedaleko Burghausen. Mąż Jadwigi, Jerzy Bogaty zmarł 1 grudnia 1503 roku.