Mamy tylko siebie

W pierwszych latach III RP można było odnieść wraże-nie, że to, co działo się na emigracji (oczywiście poza „Kulturą”), nikogo w kraju nie obchodzi. A przecież, gdy Polska znajdowała się w okowach komunistycznego zniewolenia, to tam kwitło nieskrępowane, niezależne polskie życie intelektualne. W Londynie Grydzewski wydawał swoje „Wiadomości”. Marian Hemar pisał wiersze. W Monachium powieści pisał Józef Mackiewicz. Za oceanem tworzyli Michał K. Pawlikowski i Florian Czarnyszewicz. W Wielkiej Brytanii ba-dania historyczne prowadził Zbigniew S. Siemaszko. Wymieniać by tak można jeszcze długo.