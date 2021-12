Dinozaury na Mazowszu. Unikatowe w skali świata odkrycie polskich geologów

Latem 2021 roku dwaj naukowcy: geolog z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski oraz dr Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji odkryli na płytach dolnojurajskich piaskowców w kamieniołomie w Borkowicach liczne zachowane tropy dinozaurów drapieżnych i roślinożernych.

Są to najlepiej zachowane tropy z dotychczas odkrytych w Polsce. Jak podkreśla PIG – PIB: „Znaleziska tropów wskazują na złożony zespół faunistyczny dinozaurów zamieszkujący ten obszar około 200 milionów lat temu (…) Według odkrywców fauna dinozaurów z Borkowic należy do jednej z najbogatszych odnotowanych w osadach dolnojurajskich na świecie”. Badacze są również zdania, że „jakością zachowania [tropy] dorównują (…) najlepszym znanym odkryciom z Grenlandii, Ameryki Północnej, Afryki Południowej czy Chin”.

W Borkowicach zabezpieczono, jak dotąd, kilkaset tropów, które należą do co najmniej siedmiu gatunków dinozaurów. W większości są to trójwymiarowe, naturalne odlewy stóp dinozaurów, na których utrwalone zostały detale nawet tak drobne jak łuski na ich skórze.

W kamieniołomie w Borkowicach odkryto ponadto, obok tropów dinozaurów, także ich kości. Są to kości zachowane w formie pustek czy odlewów w piaskowcach. Zdaniem naukowców są to bardzo cenne okazy, które pozwalają znacząco wzbogacić wiedzę na temat „różnorodności borkowickiego świata dinozaurów”.

Oprócz kości dinozaurów znaleziono ponadto także szczątki innych zwierząt lądowych oraz szczątki ryb.

Dr Grzegorz Niedźwiecki podkreśla, że „W śladach pozostawionych przez dinozaury można odczytać ich zachowanie i zwyczaje. I tak w Borkowicach mamy ślady pozostawione przez dinozaury biegnące, płynące, odpoczywające i siedzące na błotnistym osadzie oraz wiele enigmatycznych biogenicznych struktur, zapewne związanych z różnorodnymi aktywnościami życiowymi bytujących tam dinozaurów (np. ślady żerowania czy grzebania w osadzie). Znaleziska tropów wskazują na wyjątkowo złożony zespół faunistyczny zamieszkujący ten obszar”.

PIG – PIB planuje kontynuować pracę na stanowisku w Borkowicach i dąży do objęcia go ochroną. Aby było to możliwe potrzebna jest współpraca ze strony miejscowego samorządu, Lasów Państwowych oraz właściciela firmy, która użytkuje złoże.

PIG – PIB zaznacza, że znaleziska w Borkowicach „reprezentują najwyższe walory nie tylko naukowe, ale także wystawienniczo-muzealne. Ze względu na bezcenne znaleziska paleontologiczne, wspomniana odkrywka powinna zostać wyłączona z projektu rekultywacji w kierunku rolniczym i leśnym i tymczasowo zabezpieczona. W przyszłości powinno powstać tu geostanowisko / rezerwat geologiczny oraz muzeum / centrum edukacyjne prezentujące odkryte tropy, kości oraz środowisko, w jakim żyły dinozaury”.

Prace w Borkowicach prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Geologa Kraju i zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wspomagane przez Swedish Research Council.

Czytaj też:

Pierwszy przypadek dżumy w dziejach. Niezwykłe odkrycie na terenie ŁotwyCzytaj też:

Göbekli Tepe. Tajemnica, która wywraca wiedzę na temat dziejów człowiekaCzytaj też:

Przedmiot kultu czy pożądania? Paleolityczne Wenus