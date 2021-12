Krezusi II Rzeczypospolitej

TOMASZ ZBIGNIEW ZAPERT: Z największymi pieniędzmi spośród opisywanych w książce miał do czynienia Leopold Julian Kronenberg?

KRZYSZTOF SZUJECKI: Majątek, który odziedziczył, był ogromny. Nie pomnożył go, ale potrafił utrzymać na bardzo wysokim poziomie. Trzeba też pamiętać, że jego ojciec – twórca finansowej potęgi rodu – działał w korzystniejszych warunkach gospodarczych, które znakomicie wykorzystał. Bohater mojej książki, Leopold Julian, był bardzo utalentowanym muzykiem i to była jego równoległa do biznesowej, jeśli nawet nie największa, pasja. Niemniej należał do najbardziej wpływowych ludzi z sektora gospodarczo-finansowego II RP. Dzisiejszy City Bank jest w Polsce kontynuatorem założonego przez rodzinę Kronenbergów Banku Handlowego.