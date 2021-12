Frida Hansen, czyli sennik nordycki

Kończący się rok 2021 stał się okazją do uhonorowania 90. rocznicy śmierci Frederikke Bolette Hansen (1855–1931). Była pierwszą norweską artystką, która zdobyła międzynarodową sławę. Jej twórczość rozpoczęła norweską secesję i porównać ją można z dziełami plastycznymi Stanisława Wyspiańskiego. I jeszcze w jednym Frida Hansen była podobna do twórcy z Krakowa. Jej odrodzenie wzorów czerpanych ze sztuki ludowej było elementem kampanii na rzecz uzyskania przez Norwegię niepodległości. Twórczość Norweżki to niesamowita podróż w świat motywów biblijnych, scen z mitologii greckiej i wreszcie wydarzeń z historii Norwegii.