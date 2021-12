Polacy w Armii Czerwonej

Kilkaset tysięcy naszych rodaków ze Śląska i z Pomorza zostało wcielonych do sił zbrojnych III Rzeszy i zmuszonych do walki w obcym mundurze, za obcą sprawę.

Znacznie mniej mówi się o analogicznej sytuacji, która miała miejsce we wschodniej Polsce. Otóż po tym, gdy Związek Sowiecki wchłonął „Zachodnią Białoruś” i „Zachodnią Ukrainę”, Moskwa uznała obywateli II RP za swoich obywateli. A co za tym idzie – młodzi polscy mężczyźni otrzymali karty poborowe do Armii Czerwonej.