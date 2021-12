Syberyjski zimny bufet

Uwielbiam oglądać pozornie błahe komedie, które utrwalają w swojej fabule jakiś zapomniany problem sprzed lat. Tak było właśnie z pokazaną niedawno w jednej z polskich telewizji francuską komedią „Potyczki kuchenne” (tytuł oryginału: „La Cuisine au beurre”) z roku 1963. Sukces filmu gwarantowali dwaj czołowi gwiazdorzy z tamtych lat: Fernandel i Bourvil. Głównego bohatera filmu Fernanda Jouvina (Fernandel) poznajemy jako Francuza, który doskonale urządził się po wojnie u boku tyrolskiej Frau Grety. Do Austrii trafił jako francuski jeniec wojenny wzięty do niewoli w czasie kampanii obronnej 1940 r., ale z obozu udało mu się uciec. Uzyskał schronienie u samotnej gospodyni prowadzącej górskie gospodarstwo wiejskie. Po wojnie posiadanie konkubenta Francuza okazało się bardzo cenne, gdyż to właśnie wojska francuskie okupowały sporą część Tyrolu.