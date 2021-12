Asy polskiego wywiadu. II RP kontra Niemcy

To, co się stało w 1918 r. dla Niemców było szokiem. Pomimo oszałamiających sukcesów na froncie wschodnim Cesarstwo Niemieckie przegrało wielką wojnę. Wilhelm II abdykował. A jakby tego było mało, Niemcy straciły na rzecz odrodzonej Polski kawał terytorium – Pomorze, Poznańskie i Śląsk. Prusy Wschodnie zostały odcięte „korytarzem” – pisze Piotr Zychowicz w najnowszym numerze „Historii Do Rzeczy”.

„To, co dla Polaków było aktem dziejowej sprawiedliwości i odwróceniem krzywdy zaborów, dla Niemców było aktem niesprawiedliwości. Dyktatem wersalskim. Krzywdą i upokorzeniem. W efekcie II RP – „państwo sezonowe”, jak określali ją niemieccy przywódcy – stała się wrogiem numer jeden Republiki Weimarskiej. Aż do podpisania deklaracji o niestosowaniu przemocy 26 stycznia 1934 r. – po której rozpoczęło się odprężenie – relacje Polski z Niemcami były fatalne. Powstania śląskie, powstanie wielkopolskie, wojna celna, spory wokół mniejszości. Ta sytuacja nie mogła się nie przełożyć na świat tajnych służb. Wywiady polski i niemiecki toczyły ze sobą zaciętą rywalizację”. – pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy” Piotr Zychowicz zapowiadając najnowsze wydanie miesięcznika. W styczniowym wydaniu tematem numeru są „Asy polskiego wywiadu”. Piszą o tym: Piotr Włoczyk w wywiadzie z Andrzejem Brzezieckim o majorze Żychoniu

Tomasz Stańczyk w tekście o majorze Sosnowskim

Grzegorz Janiszewski w artkule o polskich tajnych służbach II RP W „Historii Do Rzeczy” na styczeń 2022 nasi Autorzy piszą także: Sławomir Koper o tajemnicy śmierci marszałka Śmigłego-Rydza.

Piotr Zychowicz o prawdzie i fałszu w książce „Kaputt” Curzia Malapartego.

Arkadiusz Karbowiak o kulisach klęski inwazji w Zatoce Świń.

Piotr Włoczyk rozmawia z uczestniczką Powstania Warszawskiego i więźniarką KL Stutthof.

Marek Gałęzowski o dwóch wyjątkowych kobietach w Wojsku Polskim II RP.

Krzysztof Masłoń o twórczości Michała Choromańskiego.

Tomasz Stańczyk o niezwykłych dziejach Hospodarstwa Mołdawskiego.

Maciej Rosalak o podbojach Batu-chana. A to nie wszystko! „Historia Do Rzeczy” to jeszcze więcej artykułów, felietonów i recenzji. Styczniowy numer „Historii Do Rzeczy” dostępny w punktach sprzedaży. Teksty dostępne również dla subskrybentów oferty DoRzeczy+.

Znajdziecie je Państwo w dziale "Historia" na dorzeczy.pl oraz na stronie superhistoria.pl. Zapraszamy do lektury!