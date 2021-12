Głośniej, synku!

Sala zarechotała, Kliszko wyraźnie się speszył. Incydent ten stał się ukochaną, powtarzaną z dumą anegdotą środowiska literackiego, dowodem jego bohaterstwa i odwagi.

Byłoby tak, gdyby pozwolił sobie na to jakiś pisarz niezależny, np. Leopold Tyrmand czy Marek Nowakowski, których nie ominęłyby przykre konsekwencje. Działo się to jednak na zebraniu partyjnym i krzyczał swój do swego. Bezkarna, zasłużona towarzyszka, której nie spadł za to włos z głowy.