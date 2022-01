W kotle Kurlandii

Miał to być pokaz siły NATO i sposób na dalsze scementowanie sojuszu między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Federalną Niemiec. Jedną z osób zaproszonych do zwiedzenia okrętów był pewien starszy pan, niejaki Gottlob Bidermann. Bidermann, gdy otrzymał zaproszenie, powiedział krótko: „Czterdzieści lat za późno!”. O co chodziło?