Śmierć literata

W lutym 1860 r. miał sprawę honorową z oficerem austriackim Telemem, którego obraził, spiesząc się na bal karnawałowy na Wałach Hetmańskich. Do pojedynku ostatecznie nie doszło, Austriak nie wytrzymał nerwowo i przeprosił pisarza, co rozzuchwaliło Łozińskiego. Cztery miesiące później zażądał satysfakcji od swojego wydawcy i przyjaciela Jana Dobrzańskiego, zarzucając mu publicznie nieuczciwość. Łoziński i Dobrzański spotkali się w otoczeniu sekundantów i kilka razy strzelali do siebie, bez widocznego skutku.