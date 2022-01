Byli to bliscy sąsiedzi dawnych Polaków, gdyż koczowali zaraz za granicami, zresztą ustalonymi bardzo płynnie. Od Dobrudży i ujścia Dunaju (a więc terenów dzisiejszej Rumunii) aż do stepów nadczarnomorskich (dzisiejsza Odessa i Mikołajów) i dalej – do ujścia Donu i terenów za Morzem Azowskim (dzisiejszy Mariupol i Rostów nad Donem). Nohajcy znani byli ze swej dzikości, z drugiej jednak strony stanowili niezwykle malowniczy i kłopotliwy zarazem element. Jak pisze Leszek Podhorodecki w swojej pracy o chanacie, stali na znacznie niższym poziomie życia niż Tatarzy krymscy.