Wyniki ankiety „Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT” 2021 – II półrocze

Niniejsza ankieta została przeprowadzona po serii dodatków opublikowanych w Tygodniku Do Rzeczy oraz na stronie dorzeczy.pl. Cieszymy się bardzo, że dzielą się Państwo swoim zdaniem/opinią z nami, a my dzięki temu możemy sprawdzić jak oceniacie Państwo nasze materiały i czy wpływają one na poszerzanie wiedzy na temat art. 194 oraz 196 kodeksu karnego.

Kolejna nasz ankieta pokazała, że 82% naszych badanych uważa, że skrót LGBT to ideologia i że wywiera ona presję na Polskę. Ankietowani widzą, że polskie prawo nie do chroni rodziny przed opresją oraz wyszydzeniem. Sprawy, które są kierowane do sądów są marginalne bądź bardzo szybko umarzane. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wynikami i podzielenia się z nami opinią na ten temat. Swoje komentarze można przesyłać na adres fundacja@straznikpamieci.pl