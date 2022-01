Dzień Babci i Dzień Dziadka. Skąd wzięło się to święto?

Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta obchodzone w różnych krajach na świecie. Przypadają one często w inne dni, niż w Polsce.

Jak narodził się Dzień Babci

W 1964 roku na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” wysunięto pomysł wyznaczenia dnia, kiedy szczególnie będzie się czcić wszystkie babcie. Ten pomysł nie spotkał się z natychmiastową odezwą, ale też nie popadł w zupełnie zapomnienie. Rok później bowiem, za sprawą „Tygodnika Poznańskiego” rozpoczęto w Poznaniu obchody Dnia Babci. Początkowo miało to jedynie charakter lokalny i dość skromny, ale z biegiem lat idea rozprzestrzeniała się na kolejne rejony Polski.

W samym Poznaniu wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo.

21 stycznia 1965 roku w stolicy Wielkopolski, w sztuce „Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casona występowała Mieczysława Ćwiklińska. Wybitna aktorka obchodziła niedawno swoje 85 urodziny. W sztuce Ćwiklińska grała rolę Babci.

Wtedy dziennikarz „Expressu Poznańskiego” Ryszard Danecki wpadł na pomysł, jak uczcić rocznicę jej urodzin i podziękować zarazem za świetny występ. Danecki wręczając Ćwiklińskiej tort i kwiaty powiedział, że to z okazji Dnia Babci, który obchodzony jest w Poznaniu właśnie 21 stycznia. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i dość szybko zrobił furorę. O poznańskim Dniu Babci pisał jeszcze tego samego dnia warszawski „Express Wieczorny”. 21 stycznia 1966 roku został ogłoszony Dniem Babci.

Dzień Dziadka

Dzień Dziadka „przybył” do Polski prawdopodobnie ze Stanów Zjednoczonych i stał się, w pewnym sennie, „pochodną” Dnia Babci. Na początku lat 70. zaczęto się zastanawiać, w jaki dzień należałoby obchodzić święto wszystkich dziadków. Telewizja Polska ogłosiła nawet konkurs na najlepszą datę dla Dnia Dziadka. Sporą popularność zdobył dzień 30 maja jako rocznica urodzin Mieczysława Fogga, ale ostatecznie data ta nie przypadła Polakom do gustu. Dzień Dziadka zaczął być obchodzony bezpośrednio po Dniu Babci, to znaczy 22 stycznia.

Dzień Babci i Dziadka na świecie

Dzień Babci 21 stycznia obchodzony jest jeszcze w Bułgarii i Brazylii.

W Stanach Zjednoczonych prekursorką obchodów Dnia Babci i Dziadka była Marian Lucille Herndon McQuade z Zachodniej Wirginii. Pani McQuade była zdania, że społeczeństwo amerykańskie powinno ustanowić jakiś dzień w roku poświęcony tylko osobom starszym. Zwracała uwagę, że seniorzy często cierpią, nie tylko z powodu licznych chorób, ale przede wszystkim z samotności. Dzień im poświęcony miał unaocznić problemy osób starszych.

Za jej sprawą Dzień Dziadków obchodzono w Zachodniej Wirginii od 1973 roku. Już w 1978 roku prezydent Jimmy Carter ustanowił natomiast oficjalnie National Grandparents Day. Święto to obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które przypada na pierwszy poniedziałek września. W Wielkiej Brytanii Dzień Dziadków obchodzony jest w pierwszą niedzielę października. Symbolem święta są niezapominajki.

W innych krajach na świecie Dzień Babci i Dziadka lub Dzień Dziadka obchodzony jest w następujące dni: we Francji – w pierwszą niedzielę marca; w Niemczech – 11 lutego; w Hiszpanii – 26 lipca; we Włoszech – 2 października (w święto Świętych Aniołów Stróżów); w Meksyku – 28 sierpnia; w Japonii – 15 września (pod nazwą Dzień Szacunku dla Wieku).

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia z okazji Ich święta!