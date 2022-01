Uczeń czarnoksiężnika

O tej śmierci niemieckie media powiadomiły z pewnym zakłopotaniem. Klaus Rainer Röhl był kiedyś bardzo znany. Wydawane przez niego w latach 60. pismo „Konkret” było katalizatorem wybuchu rewolty studenckiej 1968 r. w Niemczech. Na „Konkrecie” wychowywało się wielu dzisiejszych szefów niemieckich mediów. A jednak informacje o śmierci niemieckiego dziennikarza sprowadzały się do stosunkowo krótkich, oględnych faktów.

Röhl był poniekąd moim krajanem. Urodził się w 1928 r. w dzisiejszej Suchej Hucie koło Przywidza – małej miejscowości w okolicach Gdańska, w której spędzałem co roku wakacje. Należał do ostatnich roczników powoływanych u schyłku wojny do służby III Rzeszy. Podobnie jak Günter Grass – inny znany gdańszczanin – ukrywał przez wiele lat mało korzystne dla siebie szczegóły swojej biografii.