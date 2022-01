Narty, łyżwy, sanie. Sporty zimowe i tor saneczkowy Cresta

Nie wiadomo, skąd pochodzi polskie słowo „narta”. Pierwszy użył go Wacław Dyamentowski w swoim „Dyaryuszu” z 1606 r., pisząc: „Dnia jednego z obozu naszych magnatów przeciwko wycieczce obrońców Moskwy wypadło [...] kilkaset człeka na nartach”. Być może słowo to pochodzi z języka obcego, a my mogliśmy zapoznać się z nim poprzez lapońskich czy fińskich żołnierzy służących w armii szwedzkiej. Być może ma słowiańskie korzenie oznaczające coś zamontowanego „na rcie”, czyli na czubku buta. Tymczasem niemal we wszystkich językach używa się raczej norweskiego określenia „ski” albo rosyjskiego „лыжи”, które czyta się „łyży”.