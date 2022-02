Chińscy mediatorzy

W październiku 1956 r. Władysława Gomułkę interesowało tylko jedno stanowisko – I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po latach odsunięcia od władzy, zamknięcia w Miedzeszynie, w więzieniu należącym do Departamentu X MBP, gdzie próbowano zmontować przeciwko niemu proces, wracał do bieżącej polityki, rozgrywając politycznie dwie partyjne frakcje w łonie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – natolińczyków (przeciwnicy reform) oraz puławian (zwolennicy reform) – które na gruzach postalinowskiej i pobierutowskiej Polski walczyły o władzę. Gomułka zdawał sobie sprawę, że aby cel osiągnąć, musi nie tylko umiejętnie zdobyć sobie przychylność koterii, lecz także nade wszystko zyskać akceptację Moskwy. A ta nie była chętna do stawiania na niego.