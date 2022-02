Przemysław Górny - "Chłopak o płomiennym spojrzeniu"

Należał do tzw. pokolenia młodszych braci. Byli to ludzie urodzeni między 1930 a 1933 r., którzy w czasie okupacji mieli od 10 do 14 lat i z racji wieku nie mogli uczestniczyć w walce z okupantem niemieckim. A jednocześnie byli już na tyle dojrzali, by rozumieć dramat, który przeżywała wówczas Polska miażdżona najpierw przez hitlerowców, a potem stalinowców.