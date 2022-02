Sport a polityka. Polityczne afery podczas sportowych imprez. Co o nich wiesz?

Już starożytni Grecy, w czasach, gdy rozgrywali pierwsze Igrzyska Olimpijskie wiedzieli, że święto sportu powinno być czasem wolnym od wojen, zatargów i polityki. Na czas Igrzysk światem władał „pokój olimpijski”. Na dwa miesiące zawieszano wszelkie konflikty.

Chociaż ta idea jest wciąż przypominana, to od lat przyzwyczajeni jesteśmy, że, oprócz sportowych emocji, na olimpijskich arenach do głosu dochodzą także interesy polityczne. Wielkie sportowe imprezy od dawna stały się okazją do demonstracji swojej siły i możliwości, jakie dane państwo posiada. Było to szczególnie widoczne w okresie zimnej wojny, kiedy sportowcy amerykańscy i sowieccy (czy szerzej ze świata zachodniego i bloku wschodniego) rywalizowali ze sobą nie tylko o lepsze czasy czy odległości, ale także mieli udowadniać, że ich ojczyzna posiada większy potencjał.

Sport a polityka? Sprawdź, co wiesz!

Jak polityka, wojny, konflikty międzypaństwowe (jak również sojusze) wpływały na rozgrywanie największych imprez sportowych? Jak sport wiązał się z polityką i stanowił nieformalną platformę dla prowadzenia wojny? Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy.

„Pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbywały się w latach 1924-1936. Zawody nie odbyły się – z powodu II wojny światowej – w roku 1940 i 1944. Wznowiono je w roku 1948. Do 1992 roku, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, letnie i zimowe Igrzyska odbywały się w tym samym roku. W 1986 roku podjęto jednak decyzję, aby kolejne zawody rozgrywane były w oddzielnych czteroletnich cyklach, naprzemiennie. Kolejne Zimowe Igrzyska, po tych z 1992 roku, odbyły się w związku z tym, już dwa lata później w 1994 roku.

Pierwotnie pierwszych dziewięć dyscyplin sportowych rozgrywanych na Igrzyskach były to: bobsleje, curling, hokej na lodzie, patrol wojskowy (poprzednik późniejszego biathlonu), narciarstwo biegowe, kombinacja norweska, skoki narciarskie, łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo szybkie.

Od 1924 roku Igrzyska Zimowe mocno ewoluowały. Kolejne sporty i dyscypliny dołączane są do programu zawodów. Są to m.in. narciarstwo alpejskie, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie, snowboard”.

