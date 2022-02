Armia Krajowa. Sprawdź, czy wiesz o niej wszystko

Armia Krajowa to z pewnością jeden z największych dla Polaków powodów do dumy. Organizacja konspiracyjna działająca na terenie całej okupowanej Polski w okresie II wojny światowej. Była symbolem oporu i wzorem dla innych państw, które także próbowały tworzyć własne państwo podziemne. Żaden inny kraj nie utworzył jednak takiej struktury, jak Polacy. Armia Krajowa to ewenement w dziejach świata.