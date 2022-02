Kazimierz Sprawiedliwy i jego tajemnicza śmierć. Co takiego się wydarzyło?

Jak to się stało, że najmłodszy syn Bolesław Krzywoustego, Kazimierz Sprawiedliwy, objął wielkoksiążęcy tron w Krakowie, podczas gdy żył jeszcze senior rodu, pisałem w ostatnim moim tekście publikowanym na tym portalu.

Czytaj też:

Upadek "Testamentu Krzywoustego", czyli zjazd w Łęczycy roku 1180

Postać księcia Kazimierza II Sprawiedliwego nie budzi zbyt dużego zainteresowania, co wyraźnie zaznaczył swego czasu wybitny polski mediewista Jerzy Wyrozumski pisząc: „Kazimierz II Sprawiedliwy, nie dość eksponowany w naszej historiografii, należał do władców wybitnych, jak na warunki, w których żył i działał. Wykazywał się nie tylko dużą zręcznością w polityce wewnętrznej, ale radził sobie nieźle w relacjach z innymi książętami piastowskimi; uzurpowany pryncypat udało mu się uprawomocnić dostępnymi wówczas środkami i utrzymać do końca życia. W polityce zagranicznej, wykraczającej poza Polskę, wykazał się dużą aktywnością i pewnym szerszym horyzontem politycznym". No cóż, możemy tylko założyć, iż dlatego „nie budzi zbyt dużego zainteresowania”, że był po prostu nudny, a o nudnych ludziach zwyczajnie mało się mówi i pisze.

„Osobliwa gwiazda ojczyzny”

Jedną z zasług Sprawiedliwego jest wydanie polecenia spisania dziejów Polski. Dokonał tego Wincenty Kadłubek. I paradoksalnie mogło to spowodować, że osoba księcia nie budzi większych emocji w przeciwieństwie do innych piastowskich krewnych, którzy wzmacniali swoją władzę ogniem i mieczem, wypędzali braci, wydłubywali oczy, czy też dopuszczali się innych czynów, które obecnie uznajemy za okropności.

Cóż to uczynił Mistrz Wincenty? Jak powiada Tadeusz Wasilewski „Kadłubek zarysował postać księcia jako ideał władcy rozważnego, liczącego się z radami biskupów i dostojników świeckich i oświeconego”. Takie ukazanie „powoduje naszą niepewność czy przedstawiona sylwetka Kazimierza odpowiada rzeczywistości”.

Nie jest jednak przedmiotem tej opowieści chwalenie czy też „szukanie dziury w całym” w działalności zwierzchniego księcia Polski, jakim został po buncie możnowładców krakowskich, którzy wystąpili przeciwko Mieszkowi III Staremu. Peany na jego cześć pozostawił nam w swojej kronice Wincenty Kadłubek, dla którego książę był „najjaśniejsza gwiazdą”. Chcielibyśmy tutaj przyjrzeć się do dzisiaj jednoznacznie niewyjaśnionej przyczynie jego nagłej śmierci.

Dodajmy jednak jeszcze jedną, jakże ważną dla dalszych rozważań, charakterystykę postaci naszego bohatera. Józef I. Kraszewski: „Wojak, myśliwy, miłośnik niewiast, nieprzebierający w towarzystwie, jest zarazem wielkim mądrości miłośnikiem. (…) Duchowieństwo nie ma mu nic do zarzucenia, krom owej do niewiast słabości, której, jak utrzymują, paść miał nawet ofiarą”. Cytat ten pochodzi z książki „Wizerunki królów i książąt polskich”, która jest ilustrowana rysunkami Ksawerego Pillatiego. Zwróćmy uwagę na podpis pod ryciną, którą tu dołączamy. Brzmi on: „Kazimierz po wychyleniu kubka, w którym domyślano się później zadanej mu przez zazdrosną kobietę trucizny, nagle żyć przestał”.

I już tutaj mamy podaną jedną z branych pod uwagę przyczyn śmierci Kazimierza. Kraszewski oparł się na kronice Jana Długosza. Dziejopis pod Rokiem Pańskim 1194 zapisał: „Kiedy wszyscy przyjęci wspaniale na sutej uczcie zbierali się do odejścia, książę Kazimierz postawił biskupom pewne pytania o istotę duszy i jej nieśmiertelność oraz o wiecznym szczęściu świętych. Wypytywał też możliwie najdokładniej o związane z tym niejasne i zawikłane okoliczności, a wychyliwszy mały puchar osunął się do tyłu (wskutek nagłego - jak powiadają - działania trucizny) i straciwszy przytomność, upadł, a po paru godzinach, wskutek wzmagającej się choroby, zmarł. Jedni wyrażali przekonanie, że powaliła go choroba, inni, że napój miłosny, który podała mu pewna kobieta z Krakowa, żeby rozpalić jego uczucie i zmysły ku sobie. Ponieważ mimo upomnień ze strony biskupa krakowskiego Fulka (Pełki – dop. L.L.) nie wzdrygał się przed występnym cudzołóstwem, naraził się na nagłą, niespodziewaną śmierć przez otrucie”.

Nagła śmierć Kazimierza

Jednak pierwsza wiadomość o śmierci Kazimierza pochodzi oczywiście od Mistrza Wincentego, który najpewniej wówczas widział owe wydarzenie na własne oczy. Jest ona niezwykle skąpa. „Kiedy wszyscy wszędy się weselili – [książę], ta jedyna – ta osobliwa gwiazda ojczyzny, gdy zadawał właśnie pewne pytania biskupom o zbawienie duszy, wychyliwszy maleńki kubek – na ziemię się osunął i ducha wyzionął. Nie wiadomo, czy zgasł [tknięty] chorobą, czy trucizną”.

Jak widzimy u Kadłubka nie ma nic o kobiecie, która miała zadać truciznę. Tę wiadomości Długosz powziął z Rocznika krakowskiego, gdzie pod rokiem 1195 zapisano, że „Kazimierz, ojciec Leszka i Konrada, zmarł w Krakowie nagłą śmiercią otruty przez kobietę”.

Kadłubek daje do zrozumienia, że książę został otruty, gdyż jakby zmarł naturalnie (choroba), to na pewno nic by nie wspomniał o truciźnie. Potrafiono wówczas raczej rozpoznać czy tak nagła śmierć była wynikiem udaru czy zawału serca. Dziwi natomiast, że kronikarze nic nie napisali o śledztwie, które wyjaśniłoby, kto mógłby przyczynić się do otrucia, a co jeszcze istotne, w jaki sposób ktoś mógłby mu wrzucić do kubka truciznę. Tym kimś mogła być tylko osoba, która była blisko księcia. Władca przecież nie nalewał sobie wina sam; nalewano mu je. Wcześniej każdy posiłek był sprawdzany przez jakiegoś dworskiego urzędnika. Wiemy, że Kazimierz był przeczulony na punkcie otrucia, gdyż w jego czasach takie rzeczy często się zdarzały, szczególnie na bliskiej mu Rusi i dlatego bardzo uważał.

Od wieków wiadomo, że zabija ten, komu przyniesie to jakąś korzyść. Wobec tego, że wspomina się o kobiecie, to w bliskim otoczeniu księcia była tylko jedna. Jego żona Helena. Czyżby była to zemsta za zdrady męża? Poza tym miała w tym interes. Weszłaby wreszcie na scenę polityczną jako regentka małoletniego najstarszego syna, Leszka zwanego Białym. Wówczas możni świeccy i duchowni wybrali go na tron krakowski, bez oglądania się na „Testament Krzywoustego”, uznając za ważniejsze ustalenia zjazdu w Łęczycy z roku 1180. Jak zauważa część badaczy, była to pierwsza znana elekcja polskiego władcy.

Po śmierci Kazimierza powstała znacząca siła polityczną: księżna wdowa z najstarszym, choć 10 letnim synem, biskup Pełka i wojewoda krakowski Mikołaj. Trwało to zaledwie kilka lat. Potem Helena zawarła układ z Mieszkiem Starym oddając mu Kraków. Sobie i swoim dzieciom zapewniając przy tym jego opiekę i udział w podziale dziedzictwa Kazimierza. Nie można wykluczyć, że właśnie taki dalekosiężny plan miała przygotowując truciznę niewiernemu mężowi.

Naciągana hipoteza? Być może, ale jest ona możliwa. Stawia ją Jerzy Besala analizując zapisy Kadłubka: „Wygląda zatem na to, że mistrz Wincenty chciał w sposób zakamuflowany przekazać, że za otruciem stała kobieta. Ale która? Czy nie maczała w tym palców jego żona? Była nią księżniczka z Moraw, Helena, córka księcia Konrada II znojemskiego, z dynastii Przemyślidów”. Natomiast hipotezę o kobiecie z Krakowa, która miała „rozpalić jego zmysły” należy raczej odrzucić. Na pewno nie miałby możliwości podania władcy zbyt mocnego „napoju miłosnego”, który niezgodnie z jej intencją by go zabił. Musiałaby tego dokonać przez kogoś z dworskiej służby. Ten na pewno byłby wytropiony i zgładzony. Ona także poniosłaby śmierć, bo po torturach służący na pewno by ją wydał. O tym „by się pisało”.

Kolejnym podejrzanym mógł być brat Kazimierza Sprawiedliwego, senior rodu, Mieszko Stary. Jemu śmierć Kazimierza torowała drogę do ponownego zajęcia krakowskiego tronu. A więc miał motyw. Te hipotezę trzeba chyba jednak także odrzucić.

Marek K. Barański wyjaśnia dlaczego. „Zabójca, planując zbrodnię, ma jakieś dalej idące plany, ma jakieś cele, którym zbrodnia by służyła. W tym przypadku Mieszka celem mogło być zajęcie Krakowa. Aby cel ten osiągnąć, musiałby przygotować nie tylko truciznę, ale również wojska gotowe do działania. Tymczasem niczego takiego nie widzimy. Po śmierci Kazimierza nastąpiła w Polsce konsternacja, żaden z Piastów nie ruszył do Małopolski, w kraju nadal panował spokój. Mieszko zareagował dopiero po roku. Wyraźnie nie był przygotowany na taki rozwój sytuacji”.

Biograf księcia Kazimierza, Józef Dobosz tak widzi tę rzecz: „Być może zatem okoliczności nagłego zgonu księcia krakowskiego okryte były jakąś tajemnicą (co jest zawsze dobrą pożywką dla literatów), a może zmarł on z powodów prozaicznych – osiągnął, jak na tamte czasy, podeszły wiek”.

Cytowany wyżej M.K. Barański także optuje za naturalną przyczyną śmierci Kazimierza i wskazuje atak serca, jednak nie z powodu wieku Kazimierza Sprawiedliwego, ale dlatego, że prowadził intensywne życie polityczne – bezustanne podróże, udział w bitwach, stres związany z możliwym buntem, itp. Książę, co wiemy od Kadłubka, urządzał częste biesiady, ale oczywiście tylko w „chwalebnym” celu. Kazimierz „pod osłoną jakowejś dobroduszności nie tylko hucznych uczt nie unika, lecz coraz częściej urządza bardzo okazałe i wystawne biesiady, a to z wielu powodów”.

Tym najważniejszym powodem było podsłuchiwanie, co podchmieleni już biesiadnicy mówią o jego rządach i czy nie planują buntu. Choć kronikarz zapewniał, że książę nigdy się nie upijał, to jednak pojawiają się przeto domysły, że był jednak nałogowcem. Nie trzeba być specjalistą od uzależnień, żeby wiedzieć, że bardzo częste spożywanie „procentów” prowadzi do alkoholizmu.

Czyli atak serca związany z uzależnieniem, czy też uzależnieniami, a dodatkowo kobiety…

Stąd J. Dobosz pisze o zgonie okrytym „jakąś tajemnicą”. Biograf zamieszcza w swojej książce takie oto stwierdzenie zaczerpnięte od innego badacza, Błażeja Śliwińskiego: „Cichutko, żeby nikogo nie urazić, jakoś tak nieoficjalnie, tu i ówdzie napomyka się, iż książę Kazimierz po prostu zginął od przedawkowania alkoholu, od nadmiaru trunków, a mówiąc wprost: jako zaawansowany alkoholik zapił się na śmierć”. Nie będąc jednak zwolennikiem historii alternatywnej, ani spiskowej teorii dziejów, podaję tę koncepcje całkiem świadomie, gdyż może być coś na rzeczy. Jesteśmy niestety skazani na domysły, ponieważ jak zauważa Agnieszka Teterycz-Puzio: „...okoliczności śmierci księcia były podejrzane (…), ale informacje źródłowe pozwalają jedynie z całą pewnością uznać, że śmierć księcia była nagła, co rzeczywiście mogło sugerować użycie trucizny”.

Dziwi natomiast fakt, że kronikarze, a nade wszystko najlepiej poinformowany Wincenty Kadłubek, prawdopodobnie uczestnik tragicznej biesiady, ani słowem nie wspomnieli, czy odpowiednie „służby” dochodziły, kto mógł stać za otruciem Kazimierza. Przecież nie mogli odpuścić wyjaśnienia zabójstwa władcy Polski. Sprawca na pewno byłby ujęty i po torturach dałby gardła. Nic takiego natomiast się nie stało, a przynajmniej nic o tym nie wiemy.

Długosz pisze, że wszyscy tylko „wzdychali i jęczeli” i czwartego dnia pochowano Kazimierza w katedrze wawelskiej. Może nie było potrzeby szukania sprawcy, bo książę się zapił (lub miał udar, zawał), lub... otruł się sam. Był uzależniony od „miłostek”, a ze względu na wiek i być może ilość kobiet, musiał się „wspomagać”. Znane już były afrodyzjaki. I być może przedawkował. Mistrz Wincenty nie mógł o takiej możliwości, ani też o jego uzależnieniach, wspomnieć bowiem zepsułoby to lansowany przez niego obraz księcia bez skazy, „wspaniałego słońca”. Stąd nawet dziś nie jesteśmy w stanie poznać przyczyny śmierci księcia Kazimierza Sprawiedliwego, a prawda o niej na zawsze zapewne pozostanie nierozwiązaną tajemnicą.

Literatura:

M. K. Barański, „Dynastia Piastów w Polsce”, Warszawa 2005; J. Besala, „Zagadki kryminalne Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Warszawa 2021; J. Dobosz, „Kazimierz II Sprawiedliwy”, Poznań 2014, A. Garlicki (red.), „Poczet królów i książąt polskich”, Warszawa 1991; J.I. Kraszewski, „Wizerunki królów i książąt polskich”, Warszawa 1888; A. Teterycz-Puzio, „Zamachy na Piastów, Poznań 2019; J. Wyrozumski, „Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek-1370)”, Kraków 1999.

Czytaj też:

Przemysł II. Kto zabił polskiego króla?Czytaj też:

Rozbicie dzielnicowe. Jak dużo wiesz o Polsce, którą zostawił Bolesław Krzywousty?