Śmierć zdrajcom!

PIOTR ZYCHOWICZ: Każda służba specjalna próbuje zinfiltrować przeciwnika. Jak to wyglądało w przypadku Polskiego Państwa Podziemnego? Jak głęboko Niemcom i Sowietom udało się przeniknąć do polskiej konspiracji?

WOJCIECH KÖNIGSBERG: Jedni autorzy uważają, że polskie podziemie było całkowicie rozpracowane przez gestapo. Inni twierdzą, że to polskie podziemie rozpracowało gestapo i miało informacje o wszystkich funkcjonariuszach i agentach niemieckich. Prawda leży pośrodku. Gestapo miało rozpracowaną większość dużych polskich organizacji podziemnych. Ale tylko do pewnego stopnia. Gdyby mieli je rozpracowane w całości – mogliby je zlikwidować. A to się nie stało. Niemcom udało się jednak umieścić w ich szeregach agentów i szpiegów.