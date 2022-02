Wyrok na Józefa Mackiewicza

W opublikowanym w połowie lat 70. „Polskim Państwie Podziemnym” Stefan Korboński, w końcu szef Kierownictwa Walki Cywilnej, autorytatywnie stwierdzał, że „na terenie Wilna najpoważniejszym wypadkiem kolaboracji była praca Czesława Ancerewicza i Józefa Mackiewicza w redakcji »gadzinówki« niemieckiej »Goniec Codzienny«, napiętnowana m.in. przez organ AK »Niepodległość« z 1–15 grudnia 1942 r”.. Następnie Korboński opowiedział, jak to komendant okręgu wileńskiego AK, płk Aleksander Krzyżanowski („Wilk”), wniósł sprawę pod obrady podziemnej Rady Wojewódzkiej, która uznała zarzut zdrady głównej, a następnie sąd „po jej rozpatrzeniu obu oskarżonych skazał na karę śmierci. Wyrok na Ancerewicza wykonano w marcu 1943 r., natomiast w stosunku do Mackiewicza został on zawieszony z uwagi na interwencję i naciski z różnych stron na płk. Krzyżanowskiego, by wykonanie wyroku odłożyć do końca wojny i dać Józefowi Mackiewiczowi w międzyczasie możność rehabilitacji”.