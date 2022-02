Śmierć zdrajcom! Likwidatorzy z Armii Krajowej

„Niemcy – a we wschodniej Polsce również Sowieci – już od 1939 r. zdawali sobie sprawę z zagrożenia, które stanowi dla nich polska konspiracja. Dlatego zwalczali ją wszelkimi dostępnymi środkami. Jednym z nich była infiltracja. Czyli werbowanie agentów w szeregach polskich organizacji. Próba ich rozpracowania i kontrolowania od środka. Akcja okupantów oczywiście wywoływała reakcję. Polski kontrwywiad starał się chronić organizację. Demaskować zdrajców i stawiać ich przed podziemnymi sądami. Specjalny oddział likwidacyjny wykonywał wyroki „w imieniu Rzeczypospolitej”. Wiele takich historii w swojej książce „Zlikwidować!” przedstawili znakomici badacze – Bartłomiej Szyprowski i Wojciech Königsberg. Każda z tych opowieści mogłaby stać się kanwą scenariusza sensacyjnego filmu. Historycy podkreślają, że gestapo aż do końca nie umiało w pełni rozpracować AK”. – pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy” Piotr Zychowicz we wstępie najnowszego numeru.

Historia Do Rzeczy na marzec 2022

Tematem najnowszego numeru „Historii Do Rzeczy” (3/2022) jest Armia Krajowa. Jak funkcjonowała, jak werbowano ludzi, kim byli likwidatorzy? Odpowiedzi na te pytania szukajcie Państwo w tekstach naszych autorów!

Piotr Zychowicz rozmawia z autorami książki „Zlikwidować!” o kulisach pracy likwidatorów AK.

Tomasz Stańczyk pisze o tym, kto i dlaczego wydał generała „Grota”-Roweckiego.

Piotr Włoczyk rozmawia z uczestniczką Akcji Kutschera, Marią Stypułkowską-Chojecką.

Krzysztof Masłoń opowiada o Józefie Mackiewiczu.

Maciej Rosalak przypomina o tym, komu Armia Krajowa „nie była na rękę”.

Ponadto w marcowym numerze HDR polecamy:

Jakub Ostromęcki opisuje „klucz do ziemi chrześcijańskiej”, czyli twierdzę Krak de Chevaliers.

Piotr Zychowicz opowiada o tragicznym końcu USS Indianapolis w trakcie wojny na Dalekim Wschodzie.

Arkadiusz Karbowiak pisze o czeskiej zemście na Niemcach.

Leszek Lubicki przybliża postać Xawerego Dunikowskiego i morderstwo, jakiego dokonał.

Piotr Semka opowiada o niezwykłych obrazach Izaaka Lewitana.

Piotr Włoczyk rozmawia z polskimi egiptologami, którzy odkryli ciężarną mumię.

Marek Gałęzowski pisze o bohaterskich polskich lekarkach z czasów II wojny światowej.

Mikołaj Iwanow przypomina, w jaki sposób Sowieci podbili Białoruś.

Sławomir Koper pisze o tym, w jaki sposób religia przetrwała na Łotwie.

Tomasz Stańczyk zastanawia się, kim jest „Polak litewski”.

Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz rozmawiają o wycofywaniu się Amerykanów z Afganistanu.

Rafał Ziemkiewicz opowiada o rewolucji Henry’ego Forda.

Maciej Rosalak pisze o pogromie Turków pod Belgradem.

Piotr Semka odpowiada na pytanie, dlaczego runął carat.

Tomasz Stańczyk pisze o walkach o mołdawski tron i planach Sobieskiego.

Maciej Rosalak przypomina postać Jerzego Kastrioty.

Michał Mackiewicz pisze o umundurowaniu Armii Polskiej w ZSRS.

Tymoteusz Pawłowski opowiada o historii opony.

Sławomir Cenckiewicz recenzuje film „Gierek”.

Oprócz tego jeszcze więcej tekstów, recenzji i felietonów!

