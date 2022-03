List Kozaków zaporoskich. Pijarowy majstersztyk Ukraińców. Jak uderzają w Putina?

List Kozaków zaporoskich do sułtana to już legenda. Na ile pismo to jest autentyczne – tego nie wiadomo. Od lat pojawiają się głosy, że list ten został sfabrykowany po latach i rozpowszechniony wywołując dużą sensację.

List Kozaków został napisany rzekomo przez Kozaków z Siczy Zaporoskiej. Jego sygnatariuszem był Iwan Sirka, ataman koszowy. Kozacy pod jego dowództwem odpowiedzieli w liście na wezwanie sułtana Mehmeda IV, który nakazywał Kozakom poddanie się. O ile list jest autentyczny, powstał około 1675-1680 roku.

Oryginalny list nie zachował się. Obecnie znana jest jego kopia, którą odnaleziono w latach 70. XIX wieku. Pismo odnalazł etnograf-amator z Jekaterynosławia, który przekazał list historykowi Dmytrowi Jawornickiemu. Dla niego list ten stanowił na tyle wielką ciekawostkę, że chwalił się nim swoim znajomym. W ten sposób z jego treścią zapoznał się malarz Ilja Riepin, który inspirowany wizją sporządzania listu, namalował obraz zatytułowany „Kozacy piszą list do sułtana”.

Treść listów

List Mehmeda IV

„Ja, sułtan, syn Mehmeda, brat Słońca i Księżyca, wnuk i namiestnik Boga, Pan królestw Macedonii, Babilonu, Jerozolimy, Wielkiego i Małego Egiptu, Król nad Królami, Pan nad Panami, znamienity rycerz, niezwyciężony dowódca, niepokonany obrońca miasta Pańskiego, wypełniający wolę samego Boga, nadzieja i uspokojenie dla muzułmanów, budzący przestrach, ale i wielki obrońca chrześcijan — nakazuję wam, Kozakom zaporoskim, poddać się mi dobrowolnie bez żadnego oporu i nie kazać mi się więcej waszymi napaściami przejmować.

Sułtan turecki Mehmed IV”

Kozacy zaporoscy odpowiedzieli na pismo sułtana. Ich list (domniemany czy nie) przeszedł już jednak do historii i stał się tekstem kultowym.

List Kozaków zaporoskich

„Zaporoscy Kozacy do sułtana tureckiego!

Ty, sułtanie, diable turecki, przeklętego diabła bracie i towarzyszu, samego Lucyfera sekretarzu. Jaki z ciebie do diabła rycerz, jeśli nie umiesz gołą dupą jeża zabić. Twoje wojsko zjada czarcie gówno. Nie będziesz ty, suki ty synu, synów chrześcijańskiej ziemi pod sobą mieć, walczyć będziemy z tobą ziemią i wodą, kurwa twoja mać. Kucharzu ty babiloński, kołodzieju macedoński, piwowarze jerozolimski, garbarzu aleksandryjski, świński pastuchu Wielkiego i Małego Egiptu, świnio armeńska, podolski złodziejaszku, kołczanie tatarski, kacie kamieniecki i błaźnie dla wszystkiego, co na ziemi i pod ziemią, szatańskiego węża potomku i chuju złamany. Świński ty ryju, kobyli zadzie, psie rzeźnika, niechrzczony łbie, kurwa twoja mać.

O tak ci Kozacy zaporoscy odpowiadają, plugawcze. Nie będziesz ty nawet naszych świń wypasać. Teraz kończymy, daty nie znamy, bo kalendarza nie mamy, miesiąc na niebie, a rok w księgach zapisany, a dzień u nas taki jak i u was, za co możecie nas w dupę pocałować!

Podpisali: Ataman Koszowy Iwan Sirko ze wszystkimi zaporożcami”

Inwazja rosyjska na Ukrainę

Wojna na Ukrainie trwa. Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Ukraińcy nieustannie stawiają opór najeźdźcy. Oprócz walki z bronią w ręku, niezwykle ważnym aspektem jest walka psychologiczna i utrzymanie wysokiego morale walczących Ukraińców.

Jednym z najciekawszych pomysłów ukraińskiego wojska była niedawna „parafraza” słynnego obrazu. Ukraińscy żołnierze zapozowali do fotografii, która przypomina scenę z malunku Riepina. Zdjęcie podpisano jako „Kozacy piszą list do Putina”. Mając w pamięci treść listu do Mehmeda, trzeba przyznać, że ukraińskim żołnierzom z pewnością nie brakuje pijarowych pomysłów, które są budujące dla całego społeczeństwa. W obliczu tak niszczycielskiej agresji na Ukrainę, każdy taki gest jest ważny dla ukraińskich obrońców.

