Zagrożone przez Rosję zabytki Kijowa

Kijów ma niezwykle bogatą historię. To najstarsze miasto Ukrainy, założone prawdopodobnie już w V wieku, początkowo jako placówka handlowa. Od końca IX wieku znajdował się we władaniu Olega Mądrego. W roku 988 lub 989 w Kijowie chrzest przyjął Włodzimierz Wielki, władca Rusi Kijowskiej. W tym czasie miasto prowadziło ożywione kontakty z Bizancjum. Kijów znajdował się też na szlaku handlowym wikingów.

W 1240 roku w czasie najazdu tatarskiego Kijów został poważnie zniszczony i na niemal sto kolejnych lat znalazł się w tatarskich rękach. Od 1363 roku Kijów wszedł w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a po podpisaniu unii lubelskiej w 1569 roku miasto znalazło się w graniach Korony Polskiej jako miasto królewskie.

Po powstaniu Chmielnickiego Kijów dostał się w ręce Rosji, choć formalnie wciąż należał do Rzeczpospolitej, aż do czasu drugiego rozbioru w 1793 roku. Od tamtej pory, aż do rozpadu Związku Sowieckiego to Rosjanie sprawowali nad Kijowem kontrolę.

Później jednak, choć ZSRS przestał istnieć, Federacja Rosyjska nie zrezygnowała ze swoich wpływów na Ukrainie. Demokratyzację i pozytywne zmiany w kraju przyniosła dopiero pomarańczowa rewolucja i Euromajdan, czyli protesty, jakie wybuchły na całej Ukrainie w 2004 i później w 2013 roku.

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Wojska rosyjskie wkroczyły na jej terytorium z trzech stron. Część rosyjskich sił od początku agresji kieruje się na Kijów. Rosjanie walczą nie tylko z ukraińskim wojskiem, ale przede wszystkim prowadzą ostrzał dzielnic mieszkalnych w miastach oraz innych obiektów cywilnych, w tym szpitali i szkół.

Kilka dni po rozpoczęciu inwazji, w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że Rosja zamierza celowo niszczyć ukraińskie zabytki, w tym bezcenne, znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, cerkwie w Kijowie.

Oto kilka (z wielu) pięknych kijowskich zabytków, dla których barbarzyńska wojna Rosji stanowi zagrożenie.

Sobór Mądrości Bożej w Kijowie

Cerkiew Mądrości Bożej znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Pierwsza świątynia w tym miejscu została wybudowana już w połowie X wieku. Murowaną cerkiew wzniósł Włodzimierz Wielki około 100 lat później. Ucierpiała ona w wyniku najazdu tatarskiego w 1240. Odbudowano ją dopiero w latach 30. XVII wieku.

Kiedy bolszewicy przejęli władzę na Ukrainie w 1921 roku próbowali spalić sobór, ale dzięki staraniom miejscowych duchownych udało się go uratować „przerabiając” na muzeum. Bolszewicy ukradli z cerkwi wszystkie złote przedmioty i zniszczyli ikonostas, ale murów nie wysadzili.

Ławra Peczerska

Historia klasztoru sięga XI wieku i wiąże się z postaciami mnichów Antoniego i Teodozjusza, którzy zapoczątkowali ruch monastyczny na Ukrainie. Pierwszy monaster (klasztor) powstał w jaskiniach znajdujących się na stoku niedaleko Dniepru. Później wybudowano klasztor drewniany. Życie duchowne w Ławrze rozwijało się. Miejscowi mnisi zajmowali się ponadto dziejopisarstwem. Klasztor został powiększony w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, kiedy rozbudowano poszczególne zespoły sakralne. Zostały one wzniesione w stylu baroku kozackiego. Zespół klasztorny składa się z ławry górnej i ławry dolnej. W podziemiach dolnej ławry pochowany jest m.in hetman wielki litewski Konstanty Ostrogski, zwycięzca z bitwy pod Orszą (1514).

W 1990 Ławra Peczerska została wpisana wraz z soborem Mądrości Bożej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Cerkiew Świętego Andrzeja w Kijowie

Znajduje się przy Zjeździe Świętego Andrzeja, jednej z najładniejszych ulic w Kijowie. Według legendy cerkiew została wybudowana w miejscu, gdzie w roku 40 zatrzymał się święty Andrzej i zachwycony pięknem okolicy i widokiem Dniepru powiedział, że powstanie tu świątynia oraz piękne miasto.

Cerkiew została wybudowana w połowie XVIII wieku na miejscu wcześniejszej cerkwi Podwyższenia Krzyża Świętego. Od 2018 roku jest to cerkiew przedstawicielstwa Patriarchatu Konstantynopolitańskiego.

Monaster Świętego Michała Archanioła o Złotych Kopułach

Jest to cerkiew katedralna (główna świątynia) Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Pierwsza świątynia została wybudowana w tym miejscu pod koniec XI wieku. Rozbudowano ją w wieku XVIII. Kiedy bolszewicy przejęli władzę nad Ukrainą zburzyli klasztor. Odbudowano go dopiero w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Z oryginalnego zespołu architektonicznego pozostał jedynie refektarz. W czasie Euromajdanu w klasztorze utworzono szpital polowy.

Plac Niepodległości w Kijowie

Plac Majdan Nezałeżnosti leży na terenie dawnego grodu Jarosława w dzielnicy Lacka Słoboda w historycznej dzielnicy Padół. Na Placu znajdują się m.in. Lacka Brama z figurą archanioła Michała, patrona miasta i kolumna ze słowiańską boginią Berehynią, która symbolizuje niezależność Ukrainy.

Plac był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w dziejach Ukrainy. W ostatnich latach na Placu Niepodległości odbywały się protesty w czasie pomarańczowej rewolucji, a później podczas Euromajdanu.

Złota Brama

To jedna z bram, która niegdyś prowadziła do kijowskiego grodu Jarosława. Była wzorowana na Złotej Bramie Konstantynopola. Według przekazów to przez tę bramę Bolesław Chrobry wkroczył do Kijowa w 1018 roku i na niej wyszczerbił swój miecz (stąd późniejsza nazwa Szczerbiec). Brama uległa zniszczeniu w XVI wieku. Odbudowano ją dopiero w latach 70. XX wieku.

Sobór Świętego Włodzimierza w Kijowie

Świątynia została wybudowana w stylu bizantyńskim w połowie XIX wieku z okazji 900. rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej. Sobór uległ uszkodzeniom w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W czasach sowieckich utworzono na jego terenie muzeum ateizmu. W 1988 roku w soborze odbyły się uroczystości tysiąclecia chrztu Rusi.

Czytaj też:

Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny. Kozak, sojusznik Polski, wróg MoskwyCzytaj też:

List Kozaków zaporoskich. Pijarowy majstersztyk Ukraińców. Jak uderzają w Putina?