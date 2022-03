Polak w łagrze

Ludzie ci zostali od razu aresztowani przez NKWD. Część z nich miała „szczęście w nieszczęściu”. Do zbrodni katyńskiej doszło bowiem w kwietniu 1940 r. Większość aresztowanych trafiła więc do łagrów. A potem – jeżeli dotrwali do lata 1941 r. – mogli liczyć na zwolnienie w ramach amnestii ogłoszonej po zawarciu paktu Sikorski-Stalin.