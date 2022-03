Alcatraz. Więzienie, z którego nie da się uciec? Kilka mniej znanych faktów

Alcatraz znajduje się w odległości około dwóch kilometrów od wybrzeża San Francisco w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. W 1934 roku na wyspie powstało więzienie federalne. Silne prądy i zimna woda opływająca wyspę sprawiała, że ucieczka stawała się praktycznie niemożliwa. Więzienie zamknięto w 1963 roku z powodu wysokich kosztów utrzymania.

Alcatraz – kilka faktów

Wyspa Alcatraz została zbadana po raz pierwszy przez Hiszpanów w 1775 roku i nazwana Isla de los Alcatraces (Wyspa Pelikanów). W 1849 roku sprzedano ją rządowi Stanów Zjednoczonych. W czasie wojny secesyjnej na wyspie powstał fort. W 1907 roku zamieniono go w więzienie wojskowe, a w końcu w więzienie federalne.

Kompleks więzienia Alcatraz składał się z czterech głównych bloków (A-D), gdzie mieszkali więźniowie, gabinetu naczelnika, pokoju wizyt, biblioteki i zakładu fryzjerskiego. Cele więzienne miały około 2,7 metra długości, 1,5 metra szerokości i 2 metry wysokości. Były prymitywne i pozbawione prywatności, ale zarazem jednoosobowe, co dla niektórych stanowiło już pewien „luksus”. Na wyposażenie każdej celi składało się łóżko, koc, biurko, umywalka i toaleta. W bloku D przebywali najgorsi więźniowie. Tam też znajdowało się kilka cel karnych, tzw. dziur, gdzie można było trafić za rozbój czy zaatakowanie strażnika.

Niektórzy więźniowie osadzeni w Alcatraz mogli pracować. Praca była jednak przywilejem, oferowana tylko za dobre sprawowanie. Więźniów zatrudniano m.in. do naprawy odzieży, w pralni czy stolarni.

Po zamknięciu więzienia w Alcatraz utworzono muzeum. Co roku odwiedza je około 1,5 miliona turystów.

Alcatraz – kilka ciekawostek

1. Jednym z najsłynniejszych więźniów Alctraz był Al Capone. Za dobre sprawowanie otrzymał on możliwość gry na banjo. Słynny mafioso stworzył nawet więzienną kapelę pod nazwą The Rock Islanders.

2. Według oficjalnych statystyk, 36 więźniów podjęło próbę ucieczki z Alcatraz. Spośród nich 23 zostało schwytanych, 6 zastrzelono, a 2 utonęło. Pozostała piątka prawdopodobnie utonęła, choć ich ciał nie znaleziono. Przypadek jednej z ucieczek (Franka Morrisa oraz braci Johna i Clarence’a Anglinów) ze słynnego więzienia zainspirował twórców filmu „Ucieczka z Alcatraz” z 1979 roku. Sugeruje się, że właśnie ta trójka zdołała z Alcatraz uciec.

3. Wyspa Alcatraz była niegdyś domem dla pelikanów brunatnych. Dziś to ostoja mew i kormoranów.

4. W listopadzie 1969 roku grupa Indian zajęła wyspę Alcatraz twierdząc, że ląd ten należy im się na mocy traktatu z 1868 roku. „Okupacja” wyspy trwała dwa lata, kiedy ostatni Indianie zostali z niej usunięci siłą. Na jednym z budynków nadal znajduje się graffiti stworzone wówczas przez Indian: „Pokój i wolność. Witamy. Ojczyzna Wolnej Ziemi Indian”.

5. Pierwsi więźniowie trafiali na Alcatraz okazjonalnie już w latach 50. XIX wieku. W czasie wojny secesyjnej więźniami byli m.in. dezerterzy z Unii i sympatycy Konfederacji.

6. To na Alcatraz w roku 1854 roku uruchomiono pierwszą latarnię morską na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W 1909 roku zastąpiła ją nowa, wyższa latarnia morska.

7. Do więzienia Alcatraz nie trafiali wcale najgorsi przestępcy czy ci, którzy popełnili najbardziej haniebne zbrodnie. Najczęściej w Alcatraz zamykano więźniów, którzy wcześniej przebywali w innych zakładach karnych, lecz próbowali uciec, przekupić strażników lub byli nieposłuszni. Pobyt w Alcatraz miał wybić im z głowy pomysły o ucieczce i „utemperować” charakter.

8. Alcatraz od początku cieszył się złą, ale i zarazem legendarną reputacją. Bywało, że niektórzy więźniowie sami prosili o przeniesienie do tego zakładu karnego. Dla niektórych mógł być to ratunek – w Alcatraz bowiem znajdowały się cele jednoosobowe, co chroniło niektórych przed prześladowaniami.

9. W Alcatraz znajdowała się bardzo bogata biblioteka z blisko 15 tysiącami książek i wieloma czasopismami.

