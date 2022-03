Elizabeth Tylor. Burzliwe życie ikony kina

Elizabeth Tylor urodziła się 27 lutego 1932 roku w Londynie. Jej rodzice byli handlarzami dzieł sztuki. Po wybuchu II wojny światowej rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Los Angeles.

Matka Elizabeth była aktorką zanim wyszła za mąż i to ona zaraziła córkę zamiłowaniem do kina. Dziewczynka zadebiutowała na wielkim ekranie w wieku 10 lat w filmie „There's One Born Every Minute”. Pierwszą większą rolę zagrała już rok później. Popularność przyniosła jej rola w filmie „Wielka nagroda” z 1944 roku. Film okazał się hitem, obejrzały go miliony Amerykanów. Choć niektórym wydawało się, że Tylor skończy jak większość dzieci-aktorów, czyli jej kariera wygaśnie, kiedy osiągnie dorosłość, ona udowodniła, że potrafi płynnie przejść do „dorosłych” ról.

Kariera Elizabeth Tylor

W wieku zaledwie 18 lat zagrała u boku Spencera Tracy'ego w „Ojcu panny młodej” (1950). Jej życie osobiste tylko podsycało zainteresowanie jej osobą. Mając 17 lat poślubiła spadkobiercę majątku Hiltonów, Conrada Hiltona. Małżeństwo trwało tylko rok i było pierwszym z jej ośmiu związków. W 1958 roku została wdową, kiedy jej mąż Mike Todd zginął w katastrofie lotniczej. Po jego śmierci Taylor uwikłała się w jeden z największych hollywoodzkich skandali miłosnych tamtej epoki, rozpoczynając romans z bliskim przyjacielem Todda, Eddie Fisherem. Fisher rozwiódł się wówczas z Debbie Reynolds, aby poślubić Taylor w 1959 roku. Byli razem przez pięć lat, kiedy Elizabeth opuściła go, aby związać się z Richardem Burtonem. To właśnie z Burtonem Tylor tworzyła najsłynniejszą parę. Ich burzliwy związek „doczekał się” rozwodu i ponownego ślubu jakiś czas później.

Jako aktorka wielką sławę Elizabeth Tylor zdobyła dzięki filmom „Olbrzym”, „W poszukiwaniu deszczowego drzewa” i „Kotka na gorącym blaszanym dachu”. Pierwszego Oscara za najlepszą rolę kobiecą zdobyła dzięki roli w filmie „Butterfield 8”. Prawdopodobnie najbardziej znana jest jednak z roli Kleopatry Ptolemejskiej (film „Kleopatra” z 1964 roku). To właśnie podczas zdjęć do tego filmu poznała Richarda Burtona, który wcielił się w rolę Marka Antoniusza, kochanka Kleopatry. Był to jeden z kilku filmów, w których para zagrała wspólnie.

W kolejnych latach Elizabeth Tylor zagrała jeszcze w ponad 30 filmach i serialach. Nie wszystkie cieszyły się przychylnością krytyków, ale mimo to Tylor wciąż była jedną z najbardziej rozchwytywanych i popularnych aktorek. Od lat 80. Tylor coraz więcej czasu i uwagi poświęcała pracy charytatywnej. Założyła fundację zajmującą się osobami cierpiącymi na AIDS i starała się zainteresować opinię publiczną problemem zachorowalności na wirusa HIV.

Wkrótce sama zaczęła poważnie chorować. W 1997 roku usunięto jej guza mózgu. Chorowała też na raka skóry i przeszła operację serca. Elizabeth Tylor zmarła 23 marca 2011 roku w Los Angeles. Została pochowana na cmentarzu Forest Lawn w Glendale.

Elizabeth Tylor od zawsze oszałamiała urodą, jednak to talent sprawił, że nie schodziła ze sceny przez pół wieku. American Film Institute umieścił ją na siódmym miejscu na liście największych aktorek wszech czasów.

