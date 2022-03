OK. Skąd wzięło się to popularne słowo? Krótka historia

Słowo „OK” pojawiło się po raz pierwszy w formie pisanej i „oficjalnie” 23 marca 1839 roku w gazecie „The Boston Morning Post”. Był to skrót popularnego wówczas w slangu, błędnie pisanego wyrażenia „oll korrect” („all correct”) oznaczającego „wszystko poprawnie”, „wszystko prawidłowo”.

„OK” zaczęło powoli wkraczać do codziennego życia Amerykanów.

„Komiczne błędy”

W późnych latach 30. XIX wieku wśród młodszych i lepiej wykształconych Amerykanów narodziła się praktyka pisania z błędem lub skrótem pewnych wyrażeń lub słów. W ten sposób rodził się młodzieżowy slang.

Tak jak współcześni nastolatkowie bezustannie tworzą nowe słowa, które są zniekształceniem czy skrótem „normalnych” słów, tak samo zachowywali się nastolatkowie żyjący niemal dwieście lat temu. W ten sposób stworzono wówczas – oprócz „OK” – takie skróty jak „OW” – „oll wright” („all right”) czy „KY” – „know yuse” („no use”).

Jednak z całej masy skrótów tylko „OK” zdobyło tak wielką popularność. W centrum uwagi słowo to znalazło się oczywiście dopiero wówczas, kiedy wydrukowano je w porannej gazecie w Bostonie. Niedługo później podchwycili je amerykańscy politycy. Starający się o reelekcję prezydent Martin Van Buren, który otrzymał przydomek „Old Kinderhook”, gdyż pochodził z miasta Kinderhook, reklamował się hasłem „Głosuj na OK”.

Tak naprawdę pochodzenie słowa „OK” nie jest wciąż do końca wyjaśnione. Niektórzy twierdzą, że używało się go wcześniej niż w 1839 roku. Rozwikłaniem zagadki związanej z „OK” był związany amerykański językoznawca Allen Walker Read, profesor na Uniwersytecie Columbii. Read prześledził rozprzestrzenianie się i ewolucję tego słowa w amerykańskich gazetach i innych dokumentach pisanych, a później na całym świecie. Udokumentował także kontrowersje wokół „OK” i historię jego ludowych etymologii. Read odrzucił różne teorie związane z „OK”, m.in. taką, że słowo to pochodzi od popularnego herbatnika wojskowego (Orrin Kendall) albo od nazwy haitańskiego portu słynącego z rumu (Aux Cayes) lub imienia wodza Indian Choctaw, Old Keokuka. Językoznawca twierdzi, że „OK” pojawiło się właśnie najpewniej w czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych panowała szersza moda na „komiczne błędy ortograficzne”. „OK” wywodzące się z „oll korrect” byłoby tego najlepszym dowodem.

Bez względu na pochodzenie „OK” stało się jednym z najbardziej wszechobecnych terminów na świecie i z pewnością jest jednym z największych amerykańskich „produktów eksportowych”.

