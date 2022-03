„Czym jest upadek Związku Sowieckiego? To upadek historycznej Rosji pod nazwą Związek Sowiecki. Staliśmy się zupełnie innym krajem. To, co zostało zbudowane w ciągu ponad tysiąca lat, zostało w dużej mierze utracone” – powiedział niedawno o rozpadzie ZSRS Władimir Putin.

Choć – w skali dziejów świata – istnienie Związku Sowieckiego to bardzo niewiele, bo zaledwie kilkadziesiąt lat, to kraj ten wywarł wpływ prawdopodobnie na każde państwo na Ziemi.

QUIZ. Jak dobrze znasz Związek Sowiecki?

QUIZ:

Imperium zła. Jak dobrze znasz historię Związku Sowieckiego?

Więcej:

8 marca 1983 roku Ronald Reagan wypowiedział swoje słynne słowa o Związku Sowieckim jako „Imperium zła”. Dla jednych był to kolejny bon mot wypowiedziany przez amerykańskiego prezydenta, a dla innych coś znacznie więcej – zapowiedź nowej, bezkompromisowej polityki USA wobec ZSRS.

Czytaj też:

Imperium zła. Doktryna Reagana wciąż aktualna?

Pod koniec grudnia Rosjanie mogą świętować dwie kluczowe dla swojej i zarazem historii świata rocznice: powstanie Związku Sowieckiego oraz jego upadek. Wydarzenia te miały miejsce 30 grudnia 1922 roku i 31 grudnia 1991 roku. Dla wielu Rosjan ta ostatnia data jest największą tragedią w dziejach ich kraju.

Czytaj też:

Związek Sowiecki. Powstanie barbarii i upadek kolosa

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

Państwa upadłe, nieuznawane, nieistniejące. Co o nich wiesz?Czytaj też:

Zimna wojna. Co wiesz o amerykańsko-sowieckiej rywalizacji?Czytaj też:

Historia Ukrainy w pigułce. Sprawdzisz swoją wiedzę?