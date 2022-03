Rosja, wróg Ukrainy. Centralna Rada, Dyrektoriat, Petlura i Piłsudski

Sto lat temu, w 1922 r., powstał Związek Sowiecki, a w jego składzie znalazła się Ukraińska Sowiecka Republika Socjalistyczna. Była to jednak tylko sterowana z Moskwy prowincja. Stalin był niezadowolony, chciał, by Ukraina była wcielona do bolszewickiej Rosji.

Nie tylko jednak bolszewicka Rosja nie uznawała prawa Ukraińców do niepodległości, lecz także „biała” Rosja. Generał Anton Denikin, dowódca Armii Ochotniczej, powiedział wprost, że żadna Rosja, czy to monarchiczna, czy to demokratyczna, autorytarna czy liberalna, nigdy nie zgodzi się na niezależną Ukrainę. Obecny władca Kremla, odmawiając Ukraińcom prawa do własnego niezależnego państwa, jest jednocześnie dziedzicem carów, Stalina i Denikina.

Celem wojennym Rosji w pierwszej wojnie światowej było m.in. dalsze „zbieranie ziem ruskich”. W pierwszej fazie wojny armia rosyjska zajęła Galicję Wschodnią, zamieszkaną w większości przez Ukraińców. Okupacyjne rządy rosyjskie zlikwidowały wszelkie ukraińskie instytucje, a ukraińskich działaczy narodowych wywiozły w głąb Rosji. Rozpoczęła się też rusyfikacja podbitych ziem.