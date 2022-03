Ukraina do połknięcia

„Na Litwie całej nie znajdzie się taki, co by ich nie znał chytrości i dumy, nie stronił od nich jak od krymskiej dżumy; co by nie wolał stokroć od ich broni, raczej śmierć w polu, niźli pomoc zyskać”.

Te słowa poematu Adama Mickiewicza „Grażyna” formalnie dotyczyły zakonu krzyżackiego, ale – jak wskazują liczni badacze literatury – były ukrytą charakterystyką polityki Rosji.