Taras Szewczenko

Chyba w każdym większym ukraińskim mieście znajduje się pomnik Tarasa Szewczenki lub przynajmniej plac lub ulica jego imienia. To wielka postać dla Ukraińców, człowiek wybitnie zasłużony dla ich tożsamości narodowej. Kształtowała się ona w opozycji do Rosji i rosyjskości, a wpłynęło na to spotkanie Tarasa Szewczenki z Zygmuntem Sierakowskim, przyszłym bohaterem powstania styczniowego.