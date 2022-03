Rurociągi. Potężna broń współczesnego świata

Ropa naftowa jest potężną bronią. Zwiększenie jej ceny przez państwa arabskie po wojnie Jom Kippur w 1973 r. doprowadziło do światowego kryzysu, a późniejsze obniżenie ceny – do porażki Związku Sowieckiego w zimnej wojnie. Ropa naftowa decydowała o przebiegu wojen światowych, a jej znaczenie nie zmalało w XXI w.

Nazwisko Ignacego Łukasiewicza jest powszechnie znane, to symbol polskiej wynalazczości oraz przemysłu i chyba wszyscy wiedzą, że wynalazł lampę naftową. Jednocześnie jest obiektem kpin – sterowanych najprawdopodobniej przez „trolli z Olgino” – jakoby Polacy byli tak zacofani, że gdy cały świat zaczynał używać oświetlenia elektrycznego, to my pracowaliśmy nad lampą naftową. Osiągnięć Ignacego Łukasiewicza nie można ograniczyć wyłącznie do prac nad lampą naftową.