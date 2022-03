Putin na wojnie. Czeczenia - Gruzja - Ukraina

To, co jeszcze niedawno wydawało się koszmarem sennym, stało się faktem. Mamy wojnę w Europie. Prawdziwą wojnę. Konflikt zbrojny, w którym używane są czołgi, artyleria, myśliwce i rakiety. Konflikt zbrojny, w którym giną tysiące żołnierzy i niewinnych cywilów – pisze we wstępie do najnowszej „Historii Do Rzeczy” Piotr Zychowicz.